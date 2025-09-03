Kružna prskalica RS 130/3 je idealno namenjena za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 133 kvadratnih metara.Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.