Kružna prskalica RS 130/3
Kružna prskalica RS 130/3 je idealno namenjena za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 133 kvadratnih metara.
Kružna prskalica RS 130/3 je idealno namenjena za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 133 kvadratnih metara.Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
Metalne ruke
- Robusnost i dugotrajnost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik zalivanja 2 bara
|≤ 11 m
|Prečnik zalivanja 4 bara
|≤ 13 m
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|200 x 248 x 100