Kružna prskalica RS 130/3

Kružna prskalica RS 130/3 je idealno namenjena za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 133 kvadratnih metara.Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.

Obeležja i prednosti
Metalne ruke
  • Robusnost i dugotrajnost
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik zalivanja 2 bara ≤ 11 m
Prečnik zalivanja 4 bara ≤ 13 m
Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 200 x 248 x 100
