Prskalica za raspršivanje CS 90 za male površine i bašte je opremljena robusnim šiljcima, i time je idealno namenjena za neravne i strme terene. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 64 kvadratnih metara. Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.