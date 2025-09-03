Prskalica za raspršivanje CS 90 Spike
Prskalica za raspršivanje CS 90 za male površine i bašte je opremljena robusnim šiljkom, i time je idealno namenjena za neravne i strme terene. Maks. površina navodnjavanja: 64 kvadratnih metara.
Prskalica za raspršivanje CS 90 za male površine i bašte je opremljena robusnim šiljcima, i time je idealno namenjena za neravne i strme terene. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 64 kvadratnih metara. Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu
- garantuje stabilnost i robusnost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik zalivanja 2 bara
|9 m
|Prečnik zalivanja 4 bara
|9 m
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|58 x 105 x 243