Prskalica za raspršivanje CS 90 Spike

Prskalica za raspršivanje CS 90 za male površine i bašte je opremljena robusnim šiljkom, i time je idealno namenjena za neravne i strme terene. Maks. površina navodnjavanja: 64 kvadratnih metara.

Prskalica za raspršivanje CS 90 za male površine i bašte je opremljena robusnim šiljcima, i time je idealno namenjena za neravne i strme terene. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 64 kvadratnih metara. Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.

Obeležja i prednosti
Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu
  • garantuje stabilnost i robusnost
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik zalivanja 2 bara 9 m
Prečnik zalivanja 4 bara 9 m
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 58 x 105 x 243
Prskalica za raspršivanje CS 90 Spike
Pribor