Prskalica za raspršivanje CS 90 Vario za male površine i bašte je opremljena robusnim šiljkom, i time je idealno namenjena za neravne i strme terene. Maks. površina navodnjavanja: 64 kvadratnih metara. Dodatni adapter omogućuje zalivanje pravougaonih površina. Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.