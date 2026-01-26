Snažan, izdržljiv, praktičan za korišćenje, višenamenski i siguran: usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 2 s turbinom snage 600 W pretvara uklanjanje pepela u dečju igru. Ima dugotrajnu usisnu moć zahvaljujući integrisanom sistemu čišćenja filtera, koji pritiskom na dugme izduvava dodani filter i tako ponovo povećava snagu usisavanja. Zahvaljujući jednodelnom filterskom sistemu s robusnim filterom s ravnim naborima i filteru za metal i grubu nečistoću, kao i praktičnoj ručki na rezervoaru moguće je praktično i brzo pražnjenje bez ikakvog kontakta s prljavštinom. Metalni rezervoar, fleksibilno usisno crevo od obloženog metala i visokokvalitetni nezapaljivi materijal pružaju maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela. Zakrivljena ručna cev omogućuje optimalni komfor u radu, pa je posebno uverljiv u ćoškovima i na teško pristupačnim mestima u kaminu. Zato je moguće u potpunosti usisati ostatke pepela. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, ovaj usisivač pepela je uvek moguće odložiti na malom prostoru, a usisno crevo praktično odložiti na položaj za oslanjanje.