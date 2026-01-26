Usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 2

S integrisanim čišćenjem filtera, dugotrajnom usisnom snagom i metalnim rezervoarom 14 l: snažni usisivač za pepeo i suvi usisivač za sigurno odstranjivanje pepela bez dodira s nečistoćom.

Snažan, izdržljiv, praktičan za korišćenje, višenamenski i siguran: usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 2 s turbinom snage 600 W pretvara uklanjanje pepela u dečju igru. Ima dugotrajnu usisnu moć zahvaljujući integrisanom sistemu čišćenja filtera, koji pritiskom na dugme izduvava dodani filter i tako ponovo povećava snagu usisavanja. Zahvaljujući jednodelnom filterskom sistemu s robusnim filterom s ravnim naborima i filteru za metal i grubu nečistoću, kao i praktičnoj ručki na rezervoaru moguće je praktično i brzo pražnjenje bez ikakvog kontakta s prljavštinom. Metalni rezervoar, fleksibilno usisno crevo od obloženog metala i visokokvalitetni nezapaljivi materijal pružaju maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela. Zakrivljena ručna cev omogućuje optimalni komfor u radu, pa je posebno uverljiv u ćoškovima i na teško pristupačnim mestima u kaminu. Zato je moguće u potpunosti usisati ostatke pepela. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, ovaj usisivač pepela je uvek moguće odložiti na malom prostoru, a usisno crevo praktično odložiti na položaj za oslanjanje.

Obeležja i prednosti
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtera – čišćenje filtera pritiskom na dugme
Za konstantnu i dugotrajnu snagu usisavanja. Omogućuje usisavanje velikih količina nečistoće.
Jednodelni filterski sistem (nezapaljiv) s robusnim filterom s ravnim naborima i metalnim filterom za grubu nečistoću
Za jednostavno pražnjenje i čišćenje rezervoara bez kontakta s nečistoćom Maksimalan komfor zahvaljujući brzom vađenju filtera u samo jednom koraku.
Nezapaljivi materijal, metalni rezervoar i metalno crevo (obloženo)
Za maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela – takođe kod neodgovarajuće primene.
Iskošena ručna cev
  • Za čišćenje bez ostataka svih ćoškova i uskih mesta u kaminu.
Usisno crevo 1 m od obloženog metala
  • Za veliku savitljivost i fleksibilan rad.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
  • Lako i brzo otvaranje, zatvaranje i pražnjenje rezervoara.
Praktična ručka na rezervoaru
  • Za komforno pražnjenje rezervoara.
Praktični parkirni položaj na uređaju
  • Odlaganje mlazne cevi nadohvat ruke – idealno za naslanjanje kod prekida rada.
Velika kuka za kabl
  • Za bezbedno i komforno čuvanje priključnog kabla.
Kompaktan i lagan uređaj
  • Za odlaganje uređaja na malo mesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 600
Usisna snaga (W) 140
Usisavanje (mbar) max. 210
Protok vazduha (l/s) max. 40
Zapremina posude (l) 14
Materijal posude Metal
Priključni kabl (m) 4
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Nivo jačine zvuka (dB(A)) 82
Boja crna
Težina bez pribora (kg) 4,6
Težina sa ambalažom (kg) 7,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 345 x 330 x 440

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 1.2 m
  • Materijal usisnog creva: Metal, obložen
  • Ravni plisirani filter: 1 Kom, poliester, nezapaljivi
  • Filter za grubu nečistoću
  • Filter za grubu nečistoću, materijal: Metal

Oprema

  • Funkcija čišćenja filtera
  • Udobna ručka na kontejneru
  • Položaj naslanjanja
  • Kuka za kabl
  • Pretinci za odlaganje za male delove
Područja primene
  • Uklanjanje pepela
  • Kamini, peći i druga ložišta
  • Roštilj
