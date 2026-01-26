Usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 2
S integrisanim čišćenjem filtera, dugotrajnom usisnom snagom i metalnim rezervoarom 14 l: snažni usisivač za pepeo i suvi usisivač za sigurno odstranjivanje pepela bez dodira s nečistoćom.
Snažan, izdržljiv, praktičan za korišćenje, višenamenski i siguran: usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 2 s turbinom snage 600 W pretvara uklanjanje pepela u dečju igru. Ima dugotrajnu usisnu moć zahvaljujući integrisanom sistemu čišćenja filtera, koji pritiskom na dugme izduvava dodani filter i tako ponovo povećava snagu usisavanja. Zahvaljujući jednodelnom filterskom sistemu s robusnim filterom s ravnim naborima i filteru za metal i grubu nečistoću, kao i praktičnoj ručki na rezervoaru moguće je praktično i brzo pražnjenje bez ikakvog kontakta s prljavštinom. Metalni rezervoar, fleksibilno usisno crevo od obloženog metala i visokokvalitetni nezapaljivi materijal pružaju maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela. Zakrivljena ručna cev omogućuje optimalni komfor u radu, pa je posebno uverljiv u ćoškovima i na teško pristupačnim mestima u kaminu. Zato je moguće u potpunosti usisati ostatke pepela. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, ovaj usisivač pepela je uvek moguće odložiti na malom prostoru, a usisno crevo praktično odložiti na položaj za oslanjanje.
Obeležja i prednosti
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtera – čišćenje filtera pritiskom na dugmeZa konstantnu i dugotrajnu snagu usisavanja. Omogućuje usisavanje velikih količina nečistoće.
Jednodelni filterski sistem (nezapaljiv) s robusnim filterom s ravnim naborima i metalnim filterom za grubu nečistoćuZa jednostavno pražnjenje i čišćenje rezervoara bez kontakta s nečistoćom Maksimalan komfor zahvaljujući brzom vađenju filtera u samo jednom koraku.
Nezapaljivi materijal, metalni rezervoar i metalno crevo (obloženo)Za maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela – takođe kod neodgovarajuće primene.
Iskošena ručna cev
- Za čišćenje bez ostataka svih ćoškova i uskih mesta u kaminu.
Usisno crevo 1 m od obloženog metala
- Za veliku savitljivost i fleksibilan rad.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
- Lako i brzo otvaranje, zatvaranje i pražnjenje rezervoara.
Praktična ručka na rezervoaru
- Za komforno pražnjenje rezervoara.
Praktični parkirni položaj na uređaju
- Odlaganje mlazne cevi nadohvat ruke – idealno za naslanjanje kod prekida rada.
Velika kuka za kabl
- Za bezbedno i komforno čuvanje priključnog kabla.
Kompaktan i lagan uređaj
- Za odlaganje uređaja na malo mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|600
|Usisna snaga (W)
|140
|Usisavanje (mbar)
|max. 210
|Protok vazduha (l/s)
|max. 40
|Zapremina posude (l)
|14
|Materijal posude
|Metal
|Priključni kabl (m)
|4
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|82
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|345 x 330 x 440
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 1.2 m
- Materijal usisnog creva: Metal, obložen
- Ravni plisirani filter: 1 Kom, poliester, nezapaljivi
- Filter za grubu nečistoću
- Filter za grubu nečistoću, materijal: Metal
Oprema
- Funkcija čišćenja filtera
- Udobna ručka na kontejneru
- Položaj naslanjanja
- Kuka za kabl
- Pretinci za odlaganje za male delove
Videos
Područja primene
- Uklanjanje pepela
- Kamini, peći i druga ložišta
- Roštilj
Pribor
