Baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery *INT

Za brzo čišćenje kamina, sistema za grejanje na pelet ili roštilja bez prašine: naš baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery.

Pouzdano i bezbedno uklanjanje pepela, ali i sitne prašine jedan je od mnogo poslova koje može obaviti posebno dizajniran stručnjak za usisavanje kakav je naš snažan baterijski usisivač pepela AD 2 Battery. Savitljivo usisno crevo od presvučenog metala, vatrostalna posuda zapremine 14 litara i robusni filter s ravnim naborima zajedno sa metalnim hvatačem krupnijih komada garantuju maksimalnu bezbednost i usisavanje bez prašine. Inovativna funkcija ReBoost, koja na dodir dugmeta čisti pepeo i prašinu sa filtera, obezbeđuje nesmanjeno veliku usisnu snagu. Neophodnu snagu i izdržljivost pruža moćan izmenjivi akumulator Kärcher Battery Power od 18 V sa tehnologijom Real Time za prikaz preostalog vremena baterije na integrisanom LCD ekranu. Teško dostupna mesta mogu se takođe lako dohvatiti pomoći zakošene ručne cevi, a pametno osmišljen otvor za smeštanje usisnog creva u kućište kompaktnog uređaja omogućava odlaganje nakon rada kojim se štedi prostor.

Obeležja i prednosti
Baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery *INT: 18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterija
Najveći stepen slobode pokreta zahvaljujući odsustvu kabla. Tehnologija Real Time s LCD ekranom prikazuje status punjenja akumulatora. Kompatibilan sa svim uređajima s platforme Kärcher Battery Power 18 V.
Baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery *INT: Nezapaljivi materijal, metalni rezervoar i metalno crevo (obloženo)
Maksimalna bezbednost pri usisavanju pepela, čak i u slučaju neprimerene upotrebe.
Baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery *INT: Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtera – čišćenje filtera pritiskom na dugme
Snažno čišćenje filtera pritiskom na dugme. Za uvek veliku usisnu snagu i veliku količinu prljavštine.
Jednodelni filterski sistem (nezapaljiv) s robusnim filterom s ravnim naborima i metalnim filterom za grubu nečistoću
  • S robusnim filterom sa ravnim naborima i metalnim filterom za krupnu prljavštinu.
  • Za jednostavno pražnjenje i čišćenje rezervoara bez kontakta s nečistoćom
  • Maksimalan komfor zahvaljujući brzom vađenju filtera u samo jednom koraku.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Naznačena ulazna snaga (W) 200
Usisna snaga (W) 45
Usisavanje (mbar) max. 95
Protok vazduha (l/s) max. 22
Zapremina posude (l) 14
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Vreme rada po punjenju baterije (min) cca. 13 (2,5 Ah) / cca. 25 (5,0 Ah)
Nivo jačine zvuka (dB(A)) 78
Boja crna
Težina bez pribora (kg) 3,9
Težina sa ambalažom (kg) 6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 328 x 343 x 431

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Dužina usisnog creva: 1.2 m
  • Materijal usisnog creva: Metal, obložen
  • Ravni plisirani filter: 1 Kom, poliester, nezapaljivi
  • Filter za grubu nečistoću
  • Filter za grubu nečistoću, materijal: Metal

Oprema

  • Materijal posude: Metal
  • Funkcija čišćenja filtera
  • Položaj naslanjanja
  • Udobna ručka na kontejneru
  • Pretinci za odlaganje za male delove
Videos
Područja primene
  • Uklanjanje pepela
  • Kamini, peći i druga ložišta
  • Roštilj
Pribor
