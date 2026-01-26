Baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery *INT
Za brzo čišćenje kamina, sistema za grejanje na pelet ili roštilja bez prašine: naš baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery.
Pouzdano i bezbedno uklanjanje pepela, ali i sitne prašine jedan je od mnogo poslova koje može obaviti posebno dizajniran stručnjak za usisavanje kakav je naš snažan baterijski usisivač pepela AD 2 Battery. Savitljivo usisno crevo od presvučenog metala, vatrostalna posuda zapremine 14 litara i robusni filter s ravnim naborima zajedno sa metalnim hvatačem krupnijih komada garantuju maksimalnu bezbednost i usisavanje bez prašine. Inovativna funkcija ReBoost, koja na dodir dugmeta čisti pepeo i prašinu sa filtera, obezbeđuje nesmanjeno veliku usisnu snagu. Neophodnu snagu i izdržljivost pruža moćan izmenjivi akumulator Kärcher Battery Power od 18 V sa tehnologijom Real Time za prikaz preostalog vremena baterije na integrisanom LCD ekranu. Teško dostupna mesta mogu se takođe lako dohvatiti pomoći zakošene ručne cevi, a pametno osmišljen otvor za smeštanje usisnog creva u kućište kompaktnog uređaja omogućava odlaganje nakon rada kojim se štedi prostor.
Obeležja i prednosti
18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterijaNajveći stepen slobode pokreta zahvaljujući odsustvu kabla. Tehnologija Real Time s LCD ekranom prikazuje status punjenja akumulatora. Kompatibilan sa svim uređajima s platforme Kärcher Battery Power 18 V.
Nezapaljivi materijal, metalni rezervoar i metalno crevo (obloženo)Maksimalna bezbednost pri usisavanju pepela, čak i u slučaju neprimerene upotrebe.
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtera – čišćenje filtera pritiskom na dugmeSnažno čišćenje filtera pritiskom na dugme. Za uvek veliku usisnu snagu i veliku količinu prljavštine.
Jednodelni filterski sistem (nezapaljiv) s robusnim filterom s ravnim naborima i metalnim filterom za grubu nečistoću
- S robusnim filterom sa ravnim naborima i metalnim filterom za krupnu prljavštinu.
- Za jednostavno pražnjenje i čišćenje rezervoara bez kontakta s nečistoćom
- Maksimalan komfor zahvaljujući brzom vađenju filtera u samo jednom koraku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Naznačena ulazna snaga (W)
|200
|Usisna snaga (W)
|45
|Usisavanje (mbar)
|max. 95
|Protok vazduha (l/s)
|max. 22
|Zapremina posude (l)
|14
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 13 (2,5 Ah) / cca. 25 (5,0 Ah)
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|78
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|3,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|328 x 343 x 431
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Dužina usisnog creva: 1.2 m
- Materijal usisnog creva: Metal, obložen
- Ravni plisirani filter: 1 Kom, poliester, nezapaljivi
- Filter za grubu nečistoću
- Filter za grubu nečistoću, materijal: Metal
Oprema
- Materijal posude: Metal
- Funkcija čišćenja filtera
- Položaj naslanjanja
- Udobna ručka na kontejneru
- Pretinci za odlaganje za male delove
Područja primene
- Uklanjanje pepela
- Kamini, peći i druga ložišta
- Roštilj
