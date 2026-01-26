Pouzdano i bezbedno uklanjanje pepela, ali i sitne prašine jedan je od mnogo poslova koje može obaviti posebno dizajniran stručnjak za usisavanje kakav je naš snažan baterijski usisivač pepela AD 2 Battery. Savitljivo usisno crevo od presvučenog metala, vatrostalna posuda zapremine 14 litara i robusni filter s ravnim naborima zajedno sa metalnim hvatačem krupnijih komada garantuju maksimalnu bezbednost i usisavanje bez prašine. Inovativna funkcija ReBoost, koja na dodir dugmeta čisti pepeo i prašinu sa filtera, obezbeđuje nesmanjeno veliku usisnu snagu. Neophodnu snagu i izdržljivost pruža moćan izmenjivi akumulator Kärcher Battery Power od 18 V sa tehnologijom Real Time za prikaz preostalog vremena baterije na integrisanom LCD ekranu. Teško dostupna mesta mogu se takođe lako dohvatiti pomoći zakošene ručne cevi, a pametno osmišljen otvor za smeštanje usisnog creva u kućište kompaktnog uređaja omogućava odlaganje nakon rada kojim se štedi prostor.