Naš akumulatorski usisivač za pepeo AD 2 Battery lakim čini uklanjanje pepela iz kamina, sistema za grejanje na pelet ili roštilja. Moćan izmenjivi akumulator Kärcher Battery Power od 18 V sa tehnologijom Real Time za prikaz preostalog vremena na integrisanom LCD ekranu pruža neophodnu energiju za rad. U spoju pametnih inovacija, kakva je funkcija ReBoost za efikasno čišćenje filtera dodirom na dugme, u svakom trenutku na raspolaganju je velika i ujednačena usisna snaga. Krupni komadi, pepeo i čak sitna prašina pouzdano će biti usisani i sa teško dostupnih mesta, zahvaljujući zakrivljenoj ručnoj cevi. Savitljivo usisno crevo od metala i vatrostalna posuda zapremine 14 litara pružaju maksimalnu bezbednost. A uz robusni filter s ravnim naborima zajedno sa metalnim hvatačem krupnijih komada izduvni vazduh ne sadrži prašinu. Nakon obavljenog posla usisno crevo se samo ubaci u otvor na kućištu uređaja i sve je složeno na vrlo uredan način.