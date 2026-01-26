Baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery Set *EU

Snažan, dugotrajan, baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery ima konstantno veliku usisnu snagu zahvaljujući integrisanoj funkciji ReBoost za čišćenje filtera. Idealan je za čišćenje kamina i roštilja.

Naš akumulatorski usisivač za pepeo AD 2 Battery lakim čini uklanjanje pepela iz kamina, sistema za grejanje na pelet ili roštilja. Moćan izmenjivi akumulator Kärcher Battery Power od 18 V sa tehnologijom Real Time za prikaz preostalog vremena na integrisanom LCD ekranu pruža neophodnu energiju za rad. U spoju pametnih inovacija, kakva je funkcija ReBoost za efikasno čišćenje filtera dodirom na dugme, u svakom trenutku na raspolaganju je velika i ujednačena usisna snaga. Krupni komadi, pepeo i čak sitna prašina pouzdano će biti usisani i sa teško dostupnih mesta, zahvaljujući zakrivljenoj ručnoj cevi. Savitljivo usisno crevo od metala i vatrostalna posuda zapremine 14 litara pružaju maksimalnu bezbednost. A uz robusni filter s ravnim naborima zajedno sa metalnim hvatačem krupnijih komada izduvni vazduh ne sadrži prašinu. Nakon obavljenog posla usisno crevo se samo ubaci u otvor na kućištu uređaja i sve je složeno na vrlo uredan način.

Obeležja i prednosti
18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterija
Nezapaljivi materijal, metalni rezervoar i metalno crevo (obloženo)
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtera – čišćenje filtera pritiskom na dugme
Jednodelni filterski sistem (nezapaljiv) s robusnim filterom s ravnim naborima i metalnim filterom za grubu nečistoću
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Naznačena ulazna snaga (W) 200
Usisna snaga (W) 45
Usisavanje (mbar) max. 95
Protok vazduha (l/s) max. 22
Zapremina posude (l) 14
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Zapremina (Ah) 2,5
Vreme rada po punjenju baterije (min) cca. 13 (2,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min) 300
Struja punjenja (A) 0,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Nivo jačine zvuka (dB(A)) 78
Boja crna
Težina bez pribora (kg) 3,9
Težina sa ambalažom (kg) 6,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 328 x 343 x 431

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
  • Dužina usisnog creva: 1.2 m
  • Materijal usisnog creva: Metal, obložen
  • Ravni plisirani filter: 1 Kom, poliester, nezapaljivi
  • Filter za grubu nečistoću
  • Filter za grubu nečistoću, materijal: Metal

Oprema

  • Materijal posude: Metal
  • Pametni displej: integrisan u bateriju
  • Funkcija čišćenja filtera
  • Položaj naslanjanja
  • Udobna ručka na kontejneru
  • Pretinci za odlaganje za male delove
Videos
Područja primene
  • Uklanjanje pepela
  • Kamini, peći i druga ložišta
  • Roštilj
Pribor
Find parts

