Baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery Set *EU
Snažan, dugotrajan, baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery ima konstantno veliku usisnu snagu zahvaljujući integrisanoj funkciji ReBoost za čišćenje filtera. Idealan je za čišćenje kamina i roštilja.
Naš akumulatorski usisivač za pepeo AD 2 Battery lakim čini uklanjanje pepela iz kamina, sistema za grejanje na pelet ili roštilja. Moćan izmenjivi akumulator Kärcher Battery Power od 18 V sa tehnologijom Real Time za prikaz preostalog vremena na integrisanom LCD ekranu pruža neophodnu energiju za rad. U spoju pametnih inovacija, kakva je funkcija ReBoost za efikasno čišćenje filtera dodirom na dugme, u svakom trenutku na raspolaganju je velika i ujednačena usisna snaga. Krupni komadi, pepeo i čak sitna prašina pouzdano će biti usisani i sa teško dostupnih mesta, zahvaljujući zakrivljenoj ručnoj cevi. Savitljivo usisno crevo od metala i vatrostalna posuda zapremine 14 litara pružaju maksimalnu bezbednost. A uz robusni filter s ravnim naborima zajedno sa metalnim hvatačem krupnijih komada izduvni vazduh ne sadrži prašinu. Nakon obavljenog posla usisno crevo se samo ubaci u otvor na kućištu uređaja i sve je složeno na vrlo uredan način.
Obeležja i prednosti
18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterija
Nezapaljivi materijal, metalni rezervoar i metalno crevo (obloženo)
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtera – čišćenje filtera pritiskom na dugme
Jednodelni filterski sistem (nezapaljiv) s robusnim filterom s ravnim naborima i metalnim filterom za grubu nečistoću
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Naznačena ulazna snaga (W)
|200
|Usisna snaga (W)
|45
|Usisavanje (mbar)
|max. 95
|Protok vazduha (l/s)
|max. 22
|Zapremina posude (l)
|14
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 13 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min)
|300
|Struja punjenja (A)
|0,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|78
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|3,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|328 x 343 x 431
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
- Dužina usisnog creva: 1.2 m
- Materijal usisnog creva: Metal, obložen
- Ravni plisirani filter: 1 Kom, poliester, nezapaljivi
- Filter za grubu nečistoću
- Filter za grubu nečistoću, materijal: Metal
Oprema
- Materijal posude: Metal
- Pametni displej: integrisan u bateriju
- Funkcija čišćenja filtera
- Položaj naslanjanja
- Udobna ručka na kontejneru
- Pretinci za odlaganje za male delove
Područja primene
- Uklanjanje pepela
- Kamini, peći i druga ložišta
- Roštilj
