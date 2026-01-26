Usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 4 Premium
Praktično odstranjuje pepeo bez dodira s nečistoćom: jak usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 4 Premium s metal. rezer. 17 l, filt. čišćenjem i razr. energ. efik. A+ (lestvica A+++ do D).
Usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 4 Premium razreda energetske efikasnosti A+ (lestvica A+++ do D), turbinom snage 600 W i filterom za izduvni vazduh osvaja velikom i dugotrajnom usisnom snagom. Njegov integrisani sistem čišćenja filtera čisti dodatni filter pritiskom na dugme, tako da je usisna moć u trenu opet povećana. Brzo i praktično pražnjenje rezervoara za nečistoće, u potpunosti bez kontakta s prljavštinom, osigurava jednodelni filterski sistem (s robusnim filterom s ravnim naborima i filterom za metal i grubu nečistoću) kao i praktična ručka na rezervoaru. Osim toga, kvalitetni, nezapaljivi materijali pružaju maksimalnu sigurnost kod sakupljanja pepela. A zahvaljujući zakrivljenoj ručnoj cevi ostaci pepela biće u potpunosti usisani – i u uglovima i na teško dostupnim mestima u kaminu. Zajedno s podnom mlaznicom za čišćenje tvrdih površina, koja je u opsegu isporuke, te kvalitetnim hromiranim usisnim cevima, AD 4 Premium moguće je koristiti svuda kao kvalitetni suvi usisivač. Takođe praktično: odlaganje kabla i položaj za oslanjanje usisnog creva ili usisnih cevi s podnom mlaznicom, što pomaže kod prekida rada.
Obeležja i prednosti
Kärcher ReBoost čišćenje filteraIntegrisano čišćenje filtera pritiskom na dugme. Za visok i dugotrajan efekat usisavanja. Omogućuje usisavanje velikih količina nečistoće.
Jednodelni filterski sistemSastoji se od filtera s ravnim naborima, metalnog filtera i filtera za grubu nečistoću. Dodatno zasebni filter izduvnog vazduha (samo AD 4 Premium). Maksimalan komfor zahvaljujući jednostavnom vađenju filtera i čišćenju rezervoara bez kontakta s nečistoćom.
Nezapaljivi materijal, metalni rezervoar i obloženo metalno crevoZa maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela – takođe kod neodgovarajuće primene.
Specijalni pribor za korišćenje i kao usisivač za suvo usisavanje
- Pogodan i za usisavanje tvrdih podova.
- Mogućnost višenamenske primene.
Iskošena ručna cev
- Za čišćenje bez ostataka svih ćoškova i uskih mesta u kaminu.
Usisno crevo 1,7 m od obloženog metala
- Za siguran rad.
- Velika savitljivost i fleksibilnost.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
- Lako i brzo otvaranje, zatvaranje i pražnjenje rezervoara.
Praktične ručke na rezervoaru
- Za komforno pražnjenje rezervoara.
- Nema kontakta s nečistoćom.
Praktično odlaganje pribora na uređaju + parkirni položaj
- Sigurno odlaganje isporučenog pribora i priključnog kabla na malo mesta i uvek nadohvat ruke.
- Idealno za naslanjanje usisnih cevi s podnom mlaznicom i usisnog creva kod prekida rada.
Točkovi
- Fleksibilan rad.
- Visoka sloboda pokretanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|600
|Usisna snaga (W)
|150
|Usisavanje (mbar)
|max. 215
|Protok vazduha (l/s)
|max. 42
|Zapremina posude (l)
|17
|Materijal posude
|Metal
|Priključni kabl (m)
|4
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|<= 80
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|5,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|365 x 330 x 565
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 1.7 m
- Materijal usisnog creva: Metal, obložen
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 0.5 m
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Usisna mlaznica za sušenje: nezapaljivo
- Ravni plisirani filter: 1 Kom, poliester, nezapaljivi
- Filter izduvnog vazduha
- Filter za grubu nečistoću
- Filter za grubu nečistoću, materijal: Metal
Oprema
- Funkcija čišćenja filtera
- Udobna ručka na kontejneru
- Položaj naslanjanja
- Parking pozicija
- Čuvanje pribora na uređaju
- Čvrst odbojnik
- Kuka za kabl
- Točkovi
- Pretinci za odlaganje za male delove
Videos
Područja primene
- Uklanjanje pepela
- Kamini, peći i druga ložišta
- Roštilj
- Krupna prljavština
- Suva prljavština
- Servisna radionica
- Garaža
- Podrum
- Prostorija za hobi
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.