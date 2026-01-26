Usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 4 Premium

Praktično odstranjuje pepeo bez dodira s nečistoćom: jak usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 4 Premium s metal. rezer. 17 l, filt. čišćenjem i razr. energ. efik. A+ (lestvica A+++ do D).

Usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 4 Premium razreda energetske efikasnosti A+ (lestvica A+++ do D), turbinom snage 600 W i filterom za izduvni vazduh osvaja velikom i dugotrajnom usisnom snagom. Njegov integrisani sistem čišćenja filtera čisti dodatni filter pritiskom na dugme, tako da je usisna moć u trenu opet povećana. Brzo i praktično pražnjenje rezervoara za nečistoće, u potpunosti bez kontakta s prljavštinom, osigurava jednodelni filterski sistem (s robusnim filterom s ravnim naborima i filterom za metal i grubu nečistoću) kao i praktična ručka na rezervoaru. Osim toga, kvalitetni, nezapaljivi materijali pružaju maksimalnu sigurnost kod sakupljanja pepela. A zahvaljujući zakrivljenoj ručnoj cevi ostaci pepela biće u potpunosti usisani – i u uglovima i na teško dostupnim mestima u kaminu. Zajedno s podnom mlaznicom za čišćenje tvrdih površina, koja je u opsegu isporuke, te kvalitetnim hromiranim usisnim cevima, AD 4 Premium moguće je koristiti svuda kao kvalitetni suvi usisivač. Takođe praktično: odlaganje kabla i položaj za oslanjanje usisnog creva ili usisnih cevi s podnom mlaznicom, što pomaže kod prekida rada.

Obeležja i prednosti
Usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 4 Premium: Kärcher ReBoost čišćenje filtera
Kärcher ReBoost čišćenje filtera
Integrisano čišćenje filtera pritiskom na dugme. Za visok i dugotrajan efekat usisavanja. Omogućuje usisavanje velikih količina nečistoće.
Usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 4 Premium: Jednodelni filterski sistem
Jednodelni filterski sistem
Sastoji se od filtera s ravnim naborima, metalnog filtera i filtera za grubu nečistoću. Dodatno zasebni filter izduvnog vazduha (samo AD 4 Premium). Maksimalan komfor zahvaljujući jednostavnom vađenju filtera i čišćenju rezervoara bez kontakta s nečistoćom.
Usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 4 Premium: Nezapaljivi materijal, metalni rezervoar i obloženo metalno crevo
Nezapaljivi materijal, metalni rezervoar i obloženo metalno crevo
Za maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela – takođe kod neodgovarajuće primene.
Specijalni pribor za korišćenje i kao usisivač za suvo usisavanje
  • Pogodan i za usisavanje tvrdih podova.
  • Mogućnost višenamenske primene.
Iskošena ručna cev
  • Za čišćenje bez ostataka svih ćoškova i uskih mesta u kaminu.
Usisno crevo 1,7 m od obloženog metala
  • Za siguran rad.
  • Velika savitljivost i fleksibilnost.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
  • Lako i brzo otvaranje, zatvaranje i pražnjenje rezervoara.
Praktične ručke na rezervoaru
  • Za komforno pražnjenje rezervoara.
  • Nema kontakta s nečistoćom.
Praktično odlaganje pribora na uređaju + parkirni položaj
  • Sigurno odlaganje isporučenog pribora i priključnog kabla na malo mesta i uvek nadohvat ruke.
  • Idealno za naslanjanje usisnih cevi s podnom mlaznicom i usisnog creva kod prekida rada.
Točkovi
  • Fleksibilan rad.
  • Visoka sloboda pokretanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 600
Usisna snaga (W) 150
Usisavanje (mbar) max. 215
Protok vazduha (l/s) max. 42
Zapremina posude (l) 17
Materijal posude Metal
Priključni kabl (m) 4
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Nivo jačine zvuka (dB(A)) <= 80
Boja crna
Težina bez pribora (kg) 5,5
Težina sa ambalažom (kg) 8,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 365 x 330 x 565

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 1.7 m
  • Materijal usisnog creva: Metal, obložen
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 0.5 m
  • Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Usisna mlaznica za sušenje: nezapaljivo
  • Ravni plisirani filter: 1 Kom, poliester, nezapaljivi
  • Filter izduvnog vazduha
  • Filter za grubu nečistoću
  • Filter za grubu nečistoću, materijal: Metal

Oprema

  • Funkcija čišćenja filtera
  • Udobna ručka na kontejneru
  • Položaj naslanjanja
  • Parking pozicija
  • Čuvanje pribora na uređaju
  • Čvrst odbojnik
  • Kuka za kabl
  • Točkovi
  • Pretinci za odlaganje za male delove
Videos
Područja primene
  • Uklanjanje pepela
  • Kamini, peći i druga ložišta
  • Roštilj
  • Krupna prljavština
  • Suva prljavština
  • Servisna radionica
  • Garaža
  • Podrum
  • Prostorija za hobi
Pribor
