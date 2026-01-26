Usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 4 Premium razreda energetske efikasnosti A+ (lestvica A+++ do D), turbinom snage 600 W i filterom za izduvni vazduh osvaja velikom i dugotrajnom usisnom snagom. Njegov integrisani sistem čišćenja filtera čisti dodatni filter pritiskom na dugme, tako da je usisna moć u trenu opet povećana. Brzo i praktično pražnjenje rezervoara za nečistoće, u potpunosti bez kontakta s prljavštinom, osigurava jednodelni filterski sistem (s robusnim filterom s ravnim naborima i filterom za metal i grubu nečistoću) kao i praktična ručka na rezervoaru. Osim toga, kvalitetni, nezapaljivi materijali pružaju maksimalnu sigurnost kod sakupljanja pepela. A zahvaljujući zakrivljenoj ručnoj cevi ostaci pepela biće u potpunosti usisani – i u uglovima i na teško dostupnim mestima u kaminu. Zajedno s podnom mlaznicom za čišćenje tvrdih površina, koja je u opsegu isporuke, te kvalitetnim hromiranim usisnim cevima, AD 4 Premium moguće je koristiti svuda kao kvalitetni suvi usisivač. Takođe praktično: odlaganje kabla i položaj za oslanjanje usisnog creva ili usisnih cevi s podnom mlaznicom, što pomaže kod prekida rada.