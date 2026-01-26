Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 4

SE 4 čini lak posao temeljnog čišćenja tekstilnih površina radi higijene sve do vlakana. Idealno za porodice, alergičare i domaćinstva sa kućnim ljubimcima.

Uticaj dubinskog čišćenja u kombinaciji sa ergonomskim dizajnom i multifunkcionalnošću: SE 4 sredstvo za čišćenje raspršivanjem sa svojim atraktivnim dizajnom na povlačenje obezbeđuje higijensko čišćenje sve do vlakana mnogih tekstilnih površina. Isprobana i testirana tehnologija ekstrakcije raspršivanjem iz Kärcher-a daje najbolje rezultate čišćenja: sveža voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 se raspršuju duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom, a zatim se ponovo usisavaju zajedno sa otpuštenom prljavštinom – idealno za porodice, alergičara i domaćinstava sa kućnim ljubimcima. Uređaj je multifunkcionalni 3-u-1 proizvod, koji takođe radi kao potpuni mokri i suvi usisivač. Veliki providni rezervoar za svežu vodu od 4 litra je otporan na udarce i može se ukloniti, što ga čini lakim za punjenje i pražnjenje. Prljava voda koja se usisava sakuplja se u posudu. 3-u-1 ručka za nošenje je dizajnirana da učini nošenje, otvaranje, zatvaranje i pražnjenje kontejnera bez problema. Isporučeni pribor može se uredno odložiti na samom uređaju. Uređaj se lako čisti nakon upotrebe kako bi se obezbedio dug životni vek proizvoda.

Obeležja i prednosti
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 4: Dokazana Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Dokazana Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Dubinsko čišćenje vlakana tekstilnih površina. Lako i brzo čišćenje uz efikasan metod čišćenja ekstrakcijom raspršivanjem. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 4: Skidivi rezervoar za svežu vodu
Skidivi rezervoar za svežu vodu
Rezervoar za svežu vodu se lako puni i prazni bez potrebe za otvaranjem čistača za ekstrakciju raspršivanjem. Providni kontejner otporan na udarce za dug životni vek. Rezervoar za svežu vodu se lako ubacuje u uređaj.
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 4: Ultra-fleksibilno crevo 2 u 1
Ultra-fleksibilno crevo 2 u 1
Integrisano crevo za prskanje za dodatnu udobnost prilikom čišćenja. Dugačko, veoma fleksibilno usisno crevo za dodatnu udobnost prilikom čišćenja. Ručka sa funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
  • Raznovrstan u primeni za ekstrakciju raspršivanjem na tekstilnim površinama ili za mokro i suvo usisavanje tepiha i tvrdih podova sa odgovarajućim priborom.
Praktična 3-u-1 ručka za nošenje
  • Dizajniran za udobnost prilikom nošenja, kao i prilikom otvaranja, zatvaranja ili pražnjenja kontejnera.
Ergonomski pribor za raspršivanje, mokro i suvo usisavanje
  • Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodatne opreme jednim klikom.
  • Dodatna pogodnost ergonomske podne mlaznice za raspršivanje za velike površine sa tepihom.
  • Raznovrstan u primeni sa širokim spektrom dodataka za mokro i suvo usisavanje, kao što je podna mlaznica Clips za upotrebu na tvrdim podovima i tepisima, a takođe je kompatibilna sa velikim izborom dodataka za mokre i suve usisivače.
Praktične opcije skladištenja dodatne opreme
  • Pribor i crevo za usisavanje spreja mogu se uredno odložiti na kućište uređaja i na malu policu za odlaganje. Ovo održava sve uredno i osigurava da je uvek pri ruci gde god je potrebno.
  • Praktična polica na uređaju za držanje sunđera, krpa i drugih sitnih predmeta na dohvat ruke tokom čišćenja.
  • Praktična kuka za kablove za lakše skladištenje kabla za napajanje.
Robusno kućište uređaja i rezervoar sveže vode otporan na udarce
  • Za dug vek trajanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 1000
Radna širina (mm) 227
Radni prečnik (m) 8
Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l) 4
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l) 4
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključni kabl (m) 6
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 7,6
Težina sa ambalažom (kg) 11,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 430 x 385 x 535
Nominalna širina za pribor (mm) 35

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Mlaznica za raspršivanje i usisavanje: 2 Kom, 0.5 m, Plastika
  • Podna mlaznica sa pričvršćenjem za tvrdu površinu: 227 mm
  • Mokra i suva vakuumska podna mlaznica: Spojnica za upotrebu na tvrdim podovima i tepisima
  • Uski nastavak
  • Nastavak za tapacir
  • Penasti filter
  • Deterdžent: Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 (100 ml), 100 ml
  • Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom
  • 2-u-1 komforni sistem: integrisano crevo za raspršivanje

Oprema

  • Čvrst odbojnik
  • Komforna 3 u 1 drška
  • Čuvanje pribora na uređaju
  • Pretinci za odlaganje za male delove
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 4
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 4
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 4
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 4
Područja primene
  • Tepisi
  • Tapacirani nameštaj
  • Tepisi
  • Auto sedišta
  • Dušeci
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.