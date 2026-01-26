Uticaj dubinskog čišćenja u kombinaciji sa ergonomskim dizajnom i multifunkcionalnošću: SE 4 sredstvo za čišćenje ekstrakcijom raspršivanjem sa svojim atraktivnim dizajnom na povlačenje obezbeđuje higijensko čišćenje sve do vlakana mnogih tekstilnih površina. Isprobana i testirana tehnologija ekstrakcije raspršivanjem iz Kärcher-a daje najbolje rezultate čišćenja: sveža voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 se raspršuju duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom, a zatim se ponovo usisavaju zajedno sa otpuštenom prljavštinom – idealno za porodice, alergičara i domaćinstava sa kućnim ljubimcima. Uređaj je multifunkcionalni 3-u-1 proizvod, koji takođe radi kao potpuni mokri i suvi usisivač. Veliki providni rezervoar za svežu vodu od 4 litra je otporan na udarce i može se ukloniti, što ga čini lakim za punjenje i pražnjenje. Prljava voda koja se usisava sakuplja se u posudu. 3-u-1 ručka za nošenje je dizajnirana da učini nošenje, otvaranje, zatvaranje i pražnjenje kontejnera bez problema. Isporučeni pribor može se uredno odložiti na samom uređaju. Uređaj se lako čisti nakon upotrebe kako bi se obezbedio dug životni vek proizvoda.