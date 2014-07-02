Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 4001
Čistač SE 4001 principom ekstrakcije raspršivanjem temeljno čisti tekstilne površine. Ova mašina dubinski čisti vlakna i prikladna je za sve koji pate od alergija ili drže kućne ljubimce.
Uprkos svakodnevnoj nezi tepisoni vremenom uvek postanu neugledni. Formiraju se neprivlačni tragovi od hodanja, koji se više ne mogu otkloniti pomoću klasičnog usisivača za prašinu. Svako ko želi da uštedi na skupim čišćenjima od strane specijalizovanih službi, pribegava najboljim Kärcher usisivačima za pranje. Takozvani 3 u 1 usisivač ili uređaji za raspršnu ekstrakciju kao što je Kärcher SE 4001 omogućavaju dubinsko čišćenje tepiha koje prodire skroz u pore. Pored toga, one su savršeno pogodne za čišćenje tvrdih podova kao što su kamen, pločice i linoleuma. U poređenju sa konvencionalnim čišćenjem Kärcher SE 4001 nudi vrlo odlučujuće prednosti: Koristi se samo čista voda iz rezervoara za svežu vodu. Prljava voda se skuplja odvojeno. Nasuprot čišćenju pomoću sunđera i kante zaprljana voda ne dolazi u dodir sa čistom vodom. Na ovaj način prljavština nije samo preneta na druga mesta već je efikasno eliminisana. SE 4001 garantuje optimalno dubinsko čišćenje i komforno rukovanje. Zbog obima svog pribora uređaj se može koristiti i kao kompletan mokri i suvi usisivač.
Obeležja i prednosti
Kärcher tehnologija mlaznica50% brža mogućnost ponovnog hodanja po očišćenim površinama.
Skidivi rezervoar za svežu voduJednostavan za punjenje i za pražnjenje, bez otvaranja uređaja. Rezervoar otporan na udarce, koji propušta svetlo. Jednostavno postavljanje rezervoara sveže vode na uređaj.
3 u 1 lučni rukohvatOmogućava komforno nošenje kao i otvaranje, zatvaranje i pražnjenje rezervoara.
Kuka za kabl
- Jednostavno smeštanje priključnog kabla.
Mogućnost čuvanja pribora na rezervoaru
- Pribor može uredno da se složi na uređaju.
Robusna plastična posuda i rezervoar za svežu vodu otporan na udar
- Za dug vek trajanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok vazduha (l/s)
|70
|Usisavanje (mbar/kPa)
|210 / 21
|Kapacitet pumpe (W)
|max. 40
|Prijemna snaga turbine / pumpe (W)
|max. 1400 / max. 40
|Radna širina (mm)
|230
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l)
|4
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l)
|4
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina raspršivanja (l/min)
|1
|Pritisak raspršivanja (bar)
|1
|Priključni kabl (m)
|7,5
|Težina bez pribora (kg)
|7,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|441 x 386 x 480
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
Scope of supply
- Mlaznica za raspršivanje i usisavanje: 2 Kom, 0.5 m, Plastika
- Podna mlaznica sa pričvršćenjem za tvrdu površinu: 230 mm
- Mokra i suva vakuumska podna mlaznica: kopče
- Uski nastavak
- Nastavak za tapacir
- Penasti filter
- Deterdžent: Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 (100 ml), 100 ml
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom
Oprema
- Čvrst odbojnik
- Komforna 3 u 1 drška
- Čuvanje pribora na uređaju
- Pretinci za odlaganje za male delove
