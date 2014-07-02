Uprkos svakodnevnoj nezi tepisoni vremenom uvek postanu neugledni. Formiraju se neprivlačni tragovi od hodanja, koji se više ne mogu otkloniti pomoću klasičnog usisivača za prašinu. Svako ko želi da uštedi na skupim čišćenjima od strane specijalizovanih službi, pribegava najboljim Kärcher usisivačima za pranje. Takozvani 3 u 1 usisivač ili uređaji za raspršnu ekstrakciju kao što je Kärcher SE 4001 omogućavaju dubinsko čišćenje tepiha koje prodire skroz u pore. Pored toga, one su savršeno pogodne za čišćenje tvrdih podova kao što su kamen, pločice i linoleuma. U poređenju sa konvencionalnim čišćenjem Kärcher SE 4001 nudi vrlo odlučujuće prednosti: Koristi se samo čista voda iz rezervoara za svežu vodu. Prljava voda se skuplja odvojeno. Nasuprot čišćenju pomoću sunđera i kante zaprljana voda ne dolazi u dodir sa čistom vodom. Na ovaj način prljavština nije samo preneta na druga mesta već je efikasno eliminisana. SE 4001 garantuje optimalno dubinsko čišćenje i komforno rukovanje. Zbog obima svog pribora uređaj se može koristiti i kao kompletan mokri i suvi usisivač.