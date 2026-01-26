Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 5
SE 5 čini lak posao čišćenja tekstilnih površina kao što su tepisi ili presvlake za higijensku čistoću sve do vlakana. Idealno za porodice, alergičare i domaćinstva sa kućnim ljubimcima.
Uticaj dubinskog čišćenja u kombinaciji sa ergonomskim dizajnom i multifunkcionalnošću: SE 5 čistač ekstrakcijom raspršivača sa svojim atraktivnim dizajnom koji se povlači osigurava higijensko čišćenje mnogih tekstilnih površina, kao što su tepisi, tapacirani i tapacirani nameštaj, prostirke, tepihe stepeništa, dušeci, zidovi zavese i sedišta za kola. Isprobana i testirana tehnologija ekstrakcije raspršivanjem iz Kärcher-a daje najbolje rezultate čišćenja: sveža voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 se raspršuju duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom, a zatim se usisavaju zajedno sa otpuštenom prljavštinom – idealno za porodice, alergičara i domaćinstava sa kućnim ljubimcima. SE 5 je multifunkcionalni 3-u-1 proizvod koji se takođe može koristiti kao potpuni mokri i suvi usisivač sa svojim širokim spektrom dodatne opreme. Ostale karakteristike opreme: sistem sa 2 rezervoara sa uklonjivim rezervoarom za svežu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za lak transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon upotrebe, uređaj se lako čisti za dug životni vek proizvoda.
Obeležja i prednosti
Dokazana Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaDubinsko čišćenje vlakana tekstilnih površina. Efikasna tehnologija ekstrakcije raspršivanjem za brzo i lako čišćenje. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Jednostavan za upotrebu sistem sa 2 rezervoaraDva odvojena rezervoara za svežu i prljavu vodu i ručku za nošenje. Praktično vađenje i pražnjenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta sa prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crevo 2 u 1Integrisano crevo za prskanje za dodatnu udobnost prilikom čišćenja. Dugačko, veoma fleksibilno usisno crevo za dodatnu udobnost prilikom čišćenja. Ručka sa funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
- Raznovrstan u primeni za ekstrakciju raspršivanjem na tekstilnim površinama ili za mokro i suvo usisavanje tepiha i tvrdih podova sa odgovarajućim priborom.
Ergonomski pribor za raspršivanje, mokro i suvo usisavanje
- Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodatne opreme jednim klikom.
- Ergonomska podna mlaznica za raspršivanje čini čišćenje čak i velikih površina sa tepihom ugodnim.
- Raznovrstan u primeni sa širokim spektrom dodataka za mokro i suvo usisavanje, kao što je promenljiva podna mlaznica za suvi usisivač, a takođe je kompatibilan sa velikim izborom dodataka za mokre i suve usisivače.
Praktične opcije skladištenja dodatne opreme
- Pribor i crevo za usisavanje raspršivača mogu da se odlažu na uređaj – držeći sve uredno i uredno i uvek pri ruci gde god je potrebno.
Čišćenje bez problema sa ravnim naboranim filterom
- Neprekidni mokri i suvi usisivač, nema potrebe da prekidate čišćenje da biste promenili filter.
- Temeljno usisavanje sa dobrim sakupljanjem prašine.
- Odvojeni poklopac filtera za praktično i brzo uklanjanje filtera bez kontakta sa prljavštinom.
Atraktivan dizajn sa velikim tasterima i navojnim poklopcima podesnim za manipulaciju
- Za lako rukovanje.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
- Olakšava transport čistača za ekstrakciju raspršivanjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1000
|Radna širina (mm)
|227
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l)
|4
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l)
|4
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabl (m)
|6
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|7,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|11
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Mlaznica za raspršivanje i usisavanje: 2 Kom, 0.5 m, Plastika
- Podna mlaznica sa pričvršćenjem za tvrdu površinu: 227 mm
- Uski nastavak
- Suva vakumska podna mlaznica: Preklopno
- Nastavak za tapacir
- Ravni plisirani filter: standard
- Deterdžent: Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 (100 ml), 100 ml
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom
- 2-u-1 komforni sistem: integrisano crevo za raspršivanje
Oprema
- Praktičan prihvat creva i pribora
Područja primene
- Tepisi
- Tapacirani nameštaj
- Tepisi
- Auto sedišta
- Dušeci
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.