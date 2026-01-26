Uticaj dubinskog čišćenja u kombinaciji sa ergonomskim dizajnom i multifunkcionalnošću: SE 5 čistač raspršivača sa svojim atraktivnim dizajnom koji se povlači osigurava higijensko čišćenje mnogih tekstilnih površina, kao što su tepisi, tapacirani i tapacirani nameštaj, prostirke, tepihe stepeništa, dušeci, zidovi zavese i sedišta za kola. Isprobana i testirana tehnologija ekstrakcije raspršivanjem iz Kärcher-a daje najbolje rezultate čišćenja: sveža voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 se raspršuju duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom, a zatim se usisavaju zajedno sa otpuštenom prljavštinom – idealno za porodice, alergičara i domaćinstava sa kućnim ljubimcima. SE 5 je multifunkcionalni 3-u-1 proizvod koji se takođe može koristiti kao potpuni mokri i suvi usisivač sa svojim širokim spektrom dodatne opreme. Ostale karakteristike opreme: sistem sa 2 rezervoara sa uklonjivim rezervoarom za svežu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za lak transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon upotrebe, uređaj se lako čisti za dug životni vek proizvoda.