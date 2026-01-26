Samo naši najinovativniji i najmoćniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača kompanije Alfreda Kärher-a. Pored natpisa kao ekskluzivnog elementa dizajna, SE 6 Signature Line čistač za ekstrakciju sprejom može se pohvaliti impresivnim performansama čišćenja i posebno širokim spektrom dodataka. Sa svojim atraktivnim dizajnom na povlačenje, uređaj obezbeđuje higijensku čistoću na mnogim tekstilnim površinama. Isprobana i testirana tehnologija ekstrakcije raspršivanjem iz Kärcher-a daje najbolje rezultate čišćenja: sveža voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 se raspršuju duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom, a zatim se usisavaju zajedno sa otpuštenom prljavštinom – idealno za porodice, alergičara i domaćinstava sa kućnim ljubimcima. SE 6 Signature Line je multifunkcionalni 3-u-1 proizvod koji se takođe može koristiti kao potpuni mokri i suvi usisivač sa svojim dodacima. Ostale karakteristike opreme: sistem sa 2 rezervoara sa uklonjivim rezervoarom za svežu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za lak transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon upotrebe, uređaj se lako čisti za dug životni vek proizvoda.