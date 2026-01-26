Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 6 Signature Line
SE 6 Signature Line postiže temeljno čišćenje tekstilnih površina za garantovanu higijenu sve do vlakana. Idealno za porodice, alergičare i domaćinstva sa kućnim ljubimcima.
Samo naši najinovativniji i najmoćniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača kompanije Alfreda Kärher-a. Pored natpisa kao ekskluzivnog elementa dizajna, SE 6 Signature Line čistač za ekstrakciju sprejom može se pohvaliti impresivnim performansama čišćenja i posebno širokim spektrom dodataka. Sa svojim atraktivnim dizajnom na povlačenje, uređaj obezbeđuje higijensku čistoću na mnogim tekstilnim površinama. Isprobana i testirana tehnologija ekstrakcije raspršivanjem iz Kärcher-a daje najbolje rezultate čišćenja: sveža voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 se raspršuju duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom, a zatim se usisavaju zajedno sa otpuštenom prljavštinom – idealno za porodice, alergičara i domaćinstava sa kućnim ljubimcima. SE 6 Signature Line je multifunkcionalni 3-u-1 proizvod koji se takođe može koristiti kao potpuni mokri i suvi usisivač sa svojim dodacima. Ostale karakteristike opreme: sistem sa 2 rezervoara sa uklonjivim rezervoarom za svežu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za lak transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon upotrebe, uređaj se lako čisti za dug životni vek proizvoda.
Obeležja i prednosti
Prednosti Signature Line-aPotpis osnivača kompanije Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikaciju i produženu garanciju. Ekskluzivna ergonomska ručka za podršku može se pričvrstiti na cevi za bolje vođenje prilikom čišćenja podova prekrivenih tepihom.
Dokazana Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaDubinsko čišćenje vlakana tekstilnih površina. Lako i brzo čišćenje uz efikasan metod čišćenja ekstrakcijom raspršivanjem. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Jednostavan za upotrebu sistem sa 2 rezervoaraDva odvojena rezervoara za svežu i prljavu vodu i ručku za nošenje. Praktično vađenje i pražnjenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta sa prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crevo 2 u 1
- Integrisano crevo za prskanje za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
- Dugačko, veoma fleksibilno usisno crevo za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
- Ručka sa funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
- Raznovrstan u primeni za ekstrakciju raspršivanjem na tekstilnim površinama ili za mokro i suvo usisavanje tepiha i tvrdih podova sa odgovarajućim priborom.
Ergonomska ručka za podršku
- Ekskluzivna ručka čini čišćenje velikih tekstilnih površina ugodnim i lakim korišćenjem ekstrakcije raspršivanjem.
- Podesiva po visini: položaj ručke može se individualno podesiti prema visini korisnika.
- Udoban rad sa dve ruke.
Ergonomski pribor za raspršivanje, mokro i suvo usisavanje
- Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodatne opreme jednim klikom.
- Udoban u primeni zahvaljujući ergonomskoj podnoj mlaznici za raspršivanje za velike površine sa tepihom koja se koristi zajedno sa ručkom za podršku, kao i mlaznici za raspršivanje tapacirunga i mlaznici za usisavanje raspršivanjem za tapacirane površine.
- Raznovrstan u primeni sa širokim spektrom dodataka za mokro i suvo usisavanje, kao što je promenljiva podna mlaznica za suvi usisivač, a takođe je kompatibilan sa velikim izborom dodataka za mokre i suve usisivače.
Praktične opcije skladištenja dodatne opreme
- Pribor i crevo za usisavanje raspršivača mogu da se odlažu na uređaj – držeći sve uredno i uredno i uvek pri ruci gde god je potrebno.
Čišćenje bez problema sa ravnim naboranim filterom
- Neprekidni mokri i suvi usisivač, nema potrebe da prekidate čišćenje da biste promenili filter.
- Temeljno usisavanje sa dobrim sakupljanjem prašine.
- Odvojeni poklopac filtera za praktično i brzo uklanjanje filtera bez kontakta sa prljavštinom.
Atraktivan dizajn sa velikim dugmadima, praktičnim bravama i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje
- Za lako rukovanje.
- Olakšava transport čistača za ekstrakciju raspršivanjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1000
|Radna širina (mm)
|227
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l)
|4
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l)
|4
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabl (m)
|6
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|7,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|12,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Mlaznica za raspršivanje i usisavanje: 2 Kom, 0.5 m, Plastika
- Podna mlaznica sa pričvršćenjem za tvrdu površinu: 227 mm
- Operite mlaznicu za tapaciranje: 88 mm
- Mlaznica za pranje pukotina
- Uski nastavak
- Suva vakumska podna mlaznica: Preklopno
- Nastavak za tapacir
- Ravni plisirani filter: standard
- Deterdžent: Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 (100 ml), 1 l
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom
- 2-u-1 komforni sistem: integrisano crevo za raspršivanje
Oprema
- Drška za podršku
- Sistem s 2 rezervoara
- Praktičan prihvat creva i pribora
Područja primene
- Tepisi
- Tapacirani nameštaj
- Tepisi
- Auto sedišta
- Dušeci
Pribor
Sredstva za čišćenje
