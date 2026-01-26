Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 6 Signature Line

SE 6 Signature Line postiže temeljno čišćenje tekstilnih površina za garantovanu higijenu sve do vlakana. Idealno za porodice, alergičare i domaćinstva sa kućnim ljubimcima.

Samo naši najinovativniji i najmoćniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača kompanije Alfreda Kärher-a. Pored natpisa kao ekskluzivnog elementa dizajna, SE 6 Signature Line čistač za ekstrakciju sprejom može se pohvaliti impresivnim performansama čišćenja i posebno širokim spektrom dodataka. Sa svojim atraktivnim dizajnom na povlačenje, uređaj obezbeđuje higijensku čistoću na mnogim tekstilnim površinama. Isprobana i testirana tehnologija ekstrakcije raspršivanjem iz Kärcher-a daje najbolje rezultate čišćenja: sveža voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 se raspršuju duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom, a zatim se usisavaju zajedno sa otpuštenom prljavštinom – idealno za porodice, alergičara i domaćinstava sa kućnim ljubimcima. SE 6 Signature Line je multifunkcionalni 3-u-1 proizvod koji se takođe može koristiti kao potpuni mokri i suvi usisivač sa svojim dodacima. Ostale karakteristike opreme: sistem sa 2 rezervoara sa uklonjivim rezervoarom za svežu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za lak transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon upotrebe, uređaj se lako čisti za dug životni vek proizvoda.

Obeležja i prednosti
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 6 Signature Line: Prednosti Signature Line-a
Prednosti Signature Line-a
Potpis osnivača kompanije Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikaciju i produženu garanciju. Ekskluzivna ergonomska ručka za podršku može se pričvrstiti na cevi za bolje vođenje prilikom čišćenja podova prekrivenih tepihom.
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 6 Signature Line: Dokazana Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Dokazana Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Dubinsko čišćenje vlakana tekstilnih površina. Lako i brzo čišćenje uz efikasan metod čišćenja ekstrakcijom raspršivanjem. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 6 Signature Line: Jednostavan za upotrebu sistem sa 2 rezervoara
Jednostavan za upotrebu sistem sa 2 rezervoara
Dva odvojena rezervoara za svežu i prljavu vodu i ručku za nošenje. Praktično vađenje i pražnjenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta sa prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crevo 2 u 1
  • Integrisano crevo za prskanje za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
  • Dugačko, veoma fleksibilno usisno crevo za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
  • Ručka sa funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
  • Raznovrstan u primeni za ekstrakciju raspršivanjem na tekstilnim površinama ili za mokro i suvo usisavanje tepiha i tvrdih podova sa odgovarajućim priborom.
Ergonomska ručka za podršku
  • Ekskluzivna ručka čini čišćenje velikih tekstilnih površina ugodnim i lakim korišćenjem ekstrakcije raspršivanjem.
  • Podesiva po visini: položaj ručke može se individualno podesiti prema visini korisnika.
  • Udoban rad sa dve ruke.
Ergonomski pribor za raspršivanje, mokro i suvo usisavanje
  • Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodatne opreme jednim klikom.
  • Udoban u primeni zahvaljujući ergonomskoj podnoj mlaznici za raspršivanje za velike površine sa tepihom koja se koristi zajedno sa ručkom za podršku, kao i mlaznici za raspršivanje tapacirunga i mlaznici za usisavanje raspršivanjem za tapacirane površine.
  • Raznovrstan u primeni sa širokim spektrom dodataka za mokro i suvo usisavanje, kao što je promenljiva podna mlaznica za suvi usisivač, a takođe je kompatibilan sa velikim izborom dodataka za mokre i suve usisivače.
Praktične opcije skladištenja dodatne opreme
  • Pribor i crevo za usisavanje raspršivača mogu da se odlažu na uređaj – držeći sve uredno i uredno i uvek pri ruci gde god je potrebno.
Čišćenje bez problema sa ravnim naboranim filterom
  • Neprekidni mokri i suvi usisivač, nema potrebe da prekidate čišćenje da biste promenili filter.
  • Temeljno usisavanje sa dobrim sakupljanjem prašine.
  • Odvojeni poklopac filtera za praktično i brzo uklanjanje filtera bez kontakta sa prljavštinom.
Atraktivan dizajn sa velikim dugmadima, praktičnim bravama i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje
  • Za lako rukovanje.
  • Olakšava transport čistača za ekstrakciju raspršivanjem.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 1000
Radna širina (mm) 227
Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l) 4
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l) 4
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključni kabl (m) 6
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 7,5
Težina sa ambalažom (kg) 12,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 424 x 320 x 466
Nominalna širina za pribor (mm) 35

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Mlaznica za raspršivanje i usisavanje: 2 Kom, 0.5 m, Plastika
  • Podna mlaznica sa pričvršćenjem za tvrdu površinu: 227 mm
  • Operite mlaznicu za tapaciranje: 88 mm
  • Mlaznica za pranje pukotina
  • Uski nastavak
  • Suva vakumska podna mlaznica: Preklopno
  • Nastavak za tapacir
  • Ravni plisirani filter: standard
  • Deterdžent: Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 (100 ml), 1 l
  • Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom
  • 2-u-1 komforni sistem: integrisano crevo za raspršivanje

Oprema

  • Drška za podršku
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Praktičan prihvat creva i pribora
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 6 Signature Line
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 6 Signature Line
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 6 Signature Line
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 6 Signature Line
Područja primene
  • Tepisi
  • Tapacirani nameštaj
  • Tepisi
  • Auto sedišta
  • Dušeci
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.