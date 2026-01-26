Industrijski usisivač IVC 60/30 Ap M Z22
Kompaktni ind. usisivač sa kompresorom sa bočnim kanalima, koji se ne haba, za trajan rad (npr. proizvodnja). Za fine prašine klase prašine M, ATEX zona 22 i higijenski osetljivi sektori.
IVC 60/30 Ap M Z22 jeste kompaktni industrijski usisivač s duvaljkom-kompresorom s bočnim kanalom otpornom na habanje za kontinualni režim rada i korisničkim okruženjem za sve standardne upravljačke jedinice. Ovaj pouzdani industrijski usisivač namenjen je za upotrebu u proizvodnim pogonima i čišćenje proizvodnih mašina u ATEX zoni 22. Mašina je prikladna i za područja samo s prašinom klase M opasne po zdravlje, odnosno područja sa veoma strogim higijenskim propisima.
Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
- Kompresor bočnog kanala ubeđuje jakom usisnom snagom uz veoma dug vek trajanja od najmanje 20000 časova. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Usisavanje (mbar/kPa)
|250 / 25
|Kapacitet posude (l)
|60
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 40
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|77
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|95
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne