IVC 60/30 Ap M Z22 jeste kompaktni industrijski usisivač s duvaljkom-kompresorom s bočnim kanalom otpornom na habanje za kontinualni režim rada i korisničkim okruženjem za sve standardne upravljačke jedinice. Ovaj pouzdani industrijski usisivač namenjen je za upotrebu u proizvodnim pogonima i čišćenje proizvodnih mašina u ATEX zoni 22. Mašina je prikladna i za područja samo s prašinom klase M opasne po zdravlje, odnosno područja sa veoma strogim higijenskim propisima.