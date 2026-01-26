Industrijski usisivač IVC 60/30 Ap M Z22

Kompaktni ind. usisivač sa kompresorom sa bočnim kanalima, koji se ne haba, za trajan rad (npr. proizvodnja). Za fine prašine klase prašine M, ATEX zona 22 i higijenski osetljivi sektori.

IVC 60/30 Ap M Z22 jeste kompaktni industrijski usisivač s duvaljkom-kompresorom s bočnim kanalom otpornom na habanje za kontinualni režim rada i korisničkim okruženjem za sve standardne upravljačke jedinice. Ovaj pouzdani industrijski usisivač namenjen je za upotrebu u proizvodnim pogonima i čišćenje proizvodnih mašina u ATEX zoni 22. Mašina je prikladna i za područja samo s prašinom klase M opasne po zdravlje, odnosno područja sa veoma strogim higijenskim propisima.

Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
  • Kompresor bočnog kanala ubeđuje jakom usisnom snagom uz veoma dug vek trajanja od najmanje 20000 časova. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 53,3 / 192
Usisavanje (mbar/kPa) 250 / 25
Kapacitet posude (l) 60
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 77
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 95
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Videos
Pribor