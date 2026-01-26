Razvijen je specijalno za uklanjanje finih prašina koje su štetne po zdravlje, kao i eksplozivnih prašina: Naš industrijski usisivač srednje klase IVM 60/30 M Z22 se ističe svojim kompresorom sa bočnim kanalom i trostepenim pogonom kod kontinualne industrijske upotrebe, po potrebi i danonoćno. Robusan uređaj sa neosetljivim čeličnim kućištem i sa telom i rezervoarom od nerđajućeg čelika otpornog na kiseline, raspolaže velikim zvezdastim filterom klase prašine M i ispunjava zahteve za rad u ATEX zoni 22. Usisivač je pored toga sertifikovan u skladu sa 2014/34/EU. Pri tome veliki točkovi garantuju maksimalnu mobilnost, dok pouzdani ručni sistem za čišćenje filtera sa transmisijom produžava vek trajanja filtera i tako smanjuje troškove održavanja.