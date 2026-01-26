Industrijski usisivač IVM 60/30 M Z22
Mobilni ind. usisivač srednje klase IVM 60/30 M Z22 sa kompresorom sa bočnim kanalom je pogodan za ATEX zonu 22 i sertifikovan u skladu sa 2014/34/EU, za univerzalnu upotrebu u industriji.
Razvijen je specijalno za uklanjanje finih prašina koje su štetne po zdravlje, kao i eksplozivnih prašina: Naš industrijski usisivač srednje klase IVM 60/30 M Z22 se ističe svojim kompresorom sa bočnim kanalom i trostepenim pogonom kod kontinualne industrijske upotrebe, po potrebi i danonoćno. Robusan uređaj sa neosetljivim čeličnim kućištem i sa telom i rezervoarom od nerđajućeg čelika otpornog na kiseline, raspolaže velikim zvezdastim filterom klase prašine M i ispunjava zahteve za rad u ATEX zoni 22. Usisivač je pored toga sertifikovan u skladu sa 2014/34/EU. Pri tome veliki točkovi garantuju maksimalnu mobilnost, dok pouzdani ručni sistem za čišćenje filtera sa transmisijom produžava vek trajanja filtera i tako smanjuje troškove održavanja.
Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Usisavanje (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Kapacitet posude (l)
|60
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|79
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|102
|Težina sa ambalažom (kg)
|105,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne