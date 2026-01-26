Industrijski usisivač IVM 60/30 M Z22

Mobilni ind. usisivač srednje klase IVM 60/30 M Z22 sa kompresorom sa bočnim kanalom je pogodan za ATEX zonu 22 i sertifikovan u skladu sa 2014/34/EU, za univerzalnu upotrebu u industriji.

Razvijen je specijalno za uklanjanje finih prašina koje su štetne po zdravlje, kao i eksplozivnih prašina: Naš industrijski usisivač srednje klase IVM 60/30 M Z22 se ističe svojim kompresorom sa bočnim kanalom i trostepenim pogonom kod kontinualne industrijske upotrebe, po potrebi i danonoćno. Robusan uređaj sa neosetljivim čeličnim kućištem i sa telom i rezervoarom od nerđajućeg čelika otpornog na kiseline, raspolaže velikim zvezdastim filterom klase prašine M i ispunjava zahteve za rad u ATEX zoni 22. Usisivač je pored toga sertifikovan u skladu sa 2014/34/EU. Pri tome veliki točkovi garantuju maksimalnu mobilnost, dok pouzdani ručni sistem za čišćenje filtera sa transmisijom produžava vek trajanja filtera i tako smanjuje troškove održavanja.

Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Usisavanje (mbar/kPa) 286 / 28,6
Kapacitet posude (l) 60
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 79
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 102
Težina sa ambalažom (kg) 105,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1040 x 680 x 1840

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
