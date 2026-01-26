Za bezbedno usisavanje veoma velikih doza štetnih prašina, sa sertifikatom klase prašine M i odobrene za upotrebu u Ex-zoni 22: naš superklasni ex-industrijski usisivač IVS 100/55 M Z22 sa snažnim 5.5 kV kompresorom sa bočnim kanalom. Visoko efikasan uređaj (IE2) je pogodan i za stacionarne i za mobilne upotrebe u kontinuiranom radu, a može se čak i koristiti na standardnim industrijskim utičnicama od 16 ampera zahvaljujući integrisanom mekanom startu. Horizontalno prskanje filtera garantuje optimalno čišćenje velikog zvezdanog filtera M-testa u svakom trenutku. Menjač za ciljani prenos snage uvek obezbeđuje isto dobar rezultat čišćenja filtera, bez obzira na količinu snage koju korisnik može potrošiti. Takođe, mehanizam za odlaganje kontejnera od nerđajućeg čelika od 100 litara podupire praktičnost uređaja. Brojne opcije za sigurno skladištenje pribora upotpunjuju promišljeni koncept.