Top model naših superklasnih ex-industrijskih usisivača: IVS 100/75 M Z22 impresionira širokim spektrom primena, najvišim nivoom bezbednosti i impresivnim podacima o performansama. Mobilni i stacionarni usisivač opremljen je kompresorom sa bočnim kanalom od 7,5 kV sa IE2 efikasnošću i mekanom startu kako bi se izbegli neželjeni naponi pri pokretanju uređaja. Pogodan je za usisavanje najvećih količina finih, opasne i eksplozivnih prašina, odobren je za upotrebu u Zoni 22 i certificiran je za klasu prašine M. Ovo je, između ostalog, veliki i - zahvaljujući 16-strukom dizajnu - ušteda prostora, M-testirani zvezdasti filter. Horizontalno pražnjenje filtera sa menjačem obezbeđuje optimalnu snagu usisavanja u svakom trenutku, dok 100-litarski kontejner od nerđajućeg čelika sa mehanizmom za taloženje omogućava dug radni interval i lako odlaganje. Dodaci se mogu odlagati na razne načine, radi gubitka i bezbednosti transporta.