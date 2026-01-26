Industrijski usisivač IVS 100/75 M Z22
Super klasični industrijski usisivač IVS 100/75 M Z22 ima najjači kompresor sa bočnim kanalom od 7,5 kV u našem asortimanu. Ex-zaštićen uređaj za Zonu 22 sa certifikatom klase prašine M.
Top model naših superklasnih ex-industrijskih usisivača: IVS 100/75 M Z22 impresionira širokim spektrom primena, najvišim nivoom bezbednosti i impresivnim podacima o performansama. Mobilni i stacionarni usisivač opremljen je kompresorom sa bočnim kanalom od 7,5 kV sa IE2 efikasnošću i mekanom startu kako bi se izbegli neželjeni naponi pri pokretanju uređaja. Pogodan je za usisavanje najvećih količina finih, opasne i eksplozivnih prašina, odobren je za upotrebu u Zoni 22 i certificiran je za klasu prašine M. Ovo je, između ostalog, veliki i - zahvaljujući 16-strukom dizajnu - ušteda prostora, M-testirani zvezdasti filter. Horizontalno pražnjenje filtera sa menjačem obezbeđuje optimalnu snagu usisavanja u svakom trenutku, dok 100-litarski kontejner od nerđajućeg čelika sa mehanizmom za taloženje omogućava dug radni interval i lako odlaganje. Dodaci se mogu odlagati na razne načine, radi gubitka i bezbednosti transporta.
Obeležja i prednosti
Pogodan za zonu 22IVS-Ex-usisivači garantiraju najviši nivo sigurnosti uz najmoderniju tehnologiju. Pouzdano usisavanje štetnih materija kao što su eksplozivne prašine.
Blagi zalet koji štiti električnu mrežuZahvaljujući minimalnoj struji pokretanja izbegava se pad napona u električnoj mreži. Neznatni maksimumi energije osiguravaju manje troškove energije. Potrebna samo neznatna zaštita uređaja (do 5,5 A dovoljan je osigurač od 16 A).
Korisniku prilagođena mehanika za skidanjeJednostavno i brzo vađenje posude direktno na ručki. Praktični držač posude služi kao pomoć pri povlačenju, odnosno guranju do mesta pražnjenja. Veliki industrijski točkovi omogućuju maksimalnu mobilnost i na neravnim podovima i kod velike težine punjenja.
Horizontalno rukovanje kod čišćenja filtera
- Ručica za ručno čišćenje filtera je na udobnoj radnoj visini i omogućava udoban rad.
- Prenosnik osigurava uvek ravnomerne rezultate čišćenja nezavisno od snage korisnika.
- Duže trajanje filtera zbog češćeg čišćenja filtera i doziranog prenosa sile na filter.
Praktično rukovanje uređajem
- Kvačice za crevo i prihvatnici za pribor osiguravaju uredno odlaganje, kao i da alat bude nadohvat ruke.
- Integrisana kvačica za kabl za sigurno odlaganje kabla.
Daljinski upravljač kao opcija
- Opcioni bežični daljinski upravljač za upravljanje uređajem na 100 metara.
- Komforno rukovanje uređajem koje štedi vreme jer se izbegavaju nepotrebne putanje hoda.
- Optimalna iskorišćenost prostora: Usisivač je moguće smestiti u nekorišćena ili sigurnosna područja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Usisavanje (mbar/kPa)
|290 / 29
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|7,5
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 70 ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|180
|Težina sa ambalažom (kg)
|191,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne