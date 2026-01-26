Industrijski usisivač IVS 100/75 M Z22

Super klasični industrijski usisivač IVS 100/75 M Z22 ima najjači kompresor sa bočnim kanalom od 7,5 kV u našem asortimanu. Ex-zaštićen uređaj za Zonu 22 sa certifikatom klase prašine M.

Top model naših superklasnih ex-industrijskih usisivača: IVS 100/75 M Z22 impresionira širokim spektrom primena, najvišim nivoom bezbednosti i impresivnim podacima o performansama. Mobilni i stacionarni usisivač opremljen je kompresorom sa bočnim kanalom od 7,5 kV sa IE2 efikasnošću i mekanom startu kako bi se izbegli neželjeni naponi pri pokretanju uređaja. Pogodan je za usisavanje najvećih količina finih, opasne i eksplozivnih prašina, odobren je za upotrebu u Zoni 22 i certificiran je za klasu prašine M. Ovo je, između ostalog, veliki i - zahvaljujući 16-strukom dizajnu - ušteda prostora, M-testirani zvezdasti filter. Horizontalno pražnjenje filtera sa menjačem obezbeđuje optimalnu snagu usisavanja u svakom trenutku, dok 100-litarski kontejner od nerđajućeg čelika sa mehanizmom za taloženje omogućava dug radni interval i lako odlaganje. Dodaci se mogu odlagati na razne načine, radi gubitka i bezbednosti transporta.

Obeležja i prednosti
Industrijski usisivač IVS 100/75 M Z22: Pogodan za zonu 22
IVS-Ex-usisivači garantiraju najviši nivo sigurnosti uz najmoderniju tehnologiju. Pouzdano usisavanje štetnih materija kao što su eksplozivne prašine.
Industrijski usisivač IVS 100/75 M Z22: Blagi zalet koji štiti električnu mrežu
Zahvaljujući minimalnoj struji pokretanja izbegava se pad napona u električnoj mreži. Neznatni maksimumi energije osiguravaju manje troškove energije. Potrebna samo neznatna zaštita uređaja (do 5,5 A dovoljan je osigurač od 16 A).
Industrijski usisivač IVS 100/75 M Z22: Korisniku prilagođena mehanika za skidanje
Jednostavno i brzo vađenje posude direktno na ručki. Praktični držač posude služi kao pomoć pri povlačenju, odnosno guranju do mesta pražnjenja. Veliki industrijski točkovi omogućuju maksimalnu mobilnost i na neravnim podovima i kod velike težine punjenja.
Horizontalno rukovanje kod čišćenja filtera
  • Ručica za ručno čišćenje filtera je na udobnoj radnoj visini i omogućava udoban rad.
  • Prenosnik osigurava uvek ravnomerne rezultate čišćenja nezavisno od snage korisnika.
  • Duže trajanje filtera zbog češćeg čišćenja filtera i doziranog prenosa sile na filter.
Praktično rukovanje uređajem
  • Kvačice za crevo i prihvatnici za pribor osiguravaju uredno odlaganje, kao i da alat bude nadohvat ruke.
  • Integrisana kvačica za kabl za sigurno odlaganje kabla.
Daljinski upravljač kao opcija
  • Opcioni bežični daljinski upravljač za upravljanje uređajem na 100 metara.
  • Komforno rukovanje uređajem koje štedi vreme jer se izbegavaju nepotrebne putanje hoda.
  • Optimalna iskorišćenost prostora: Usisivač je moguće smestiti u nekorišćena ili sigurnosna područja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 536
Usisavanje (mbar/kPa) 290 / 29
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 7,5
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 ID 50
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 180
Težina sa ambalažom (kg) 191,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1202 x 686 x 1495

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Pribor