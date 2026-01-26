Industrijski usisivač IVC 60/12-1 Tact Ec
Kompaktni industrijski usisivač sa sistemom za automatsko čišćenje filtera i nehabajućim EC motorom za neprekidnu upotrebu. Sjajan za prašine u proizvodnim pogonima i stacionarnu primenu.
IVC 60/12-1 Tact EC je kompaktni industrijski usisivač, koji je optimalno namenjen za čišćenje mašina za proizvodnju i proizvodnog okruženja. EC motor, koji se ne haba, čina ga perfektnim kandidatom za zahtevne konstantne primene. Usisivač je opremljen automatskim čišćenjem filtera, idealno je namenjen za fine prašine i bez daljnjeg može da se upotrebljava kao stacionarna oprema za usisavanje u kombinaciji sa mašinama za proizvodnju ili ambalažu.
Obeležja i prednosti
Automatski sistem čišćenja filtera Tact
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Usisavanje (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Kapacitet posude (l)
|60
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|1,2
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|74
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|59
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|970 x 690 x 995
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
- Autom. isključivanje kod napunjenosti