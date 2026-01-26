Industrijski usisivač IVC 60/12-1 Tact Ec

Kompaktni industrijski usisivač sa sistemom za automatsko čišćenje filtera i nehabajućim EC motorom za neprekidnu upotrebu. Sjajan za prašine u proizvodnim pogonima i stacionarnu primenu.

IVC 60/12-1 Tact EC je kompaktni industrijski usisivač, koji je optimalno namenjen za čišćenje mašina za proizvodnju i proizvodnog okruženja. EC motor, koji se ne haba, čina ga perfektnim kandidatom za zahtevne konstantne primene. Usisivač je opremljen automatskim čišćenjem filtera, idealno je namenjen za fine prašine i bez daljnjeg može da se upotrebljava kao stacionarna oprema za usisavanje u kombinaciji sa mašinama za proizvodnju ili ambalažu.

Obeležja i prednosti
Automatski sistem čišćenja filtera Tact
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Usisavanje (mbar/kPa) 244 / 24,4
Kapacitet posude (l) 60
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 1,2
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 74
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 59
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
  • Autom. isključivanje kod napunjenosti
