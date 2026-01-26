IVC 60/12-1 Tact EC je kompaktni industrijski usisivač, koji je optimalno namenjen za čišćenje mašina za proizvodnju i proizvodnog okruženja. EC motor, koji se ne haba, čina ga perfektnim kandidatom za zahtevne konstantne primene. Usisivač je opremljen automatskim čišćenjem filtera, idealno je namenjen za fine prašine i bez daljnjeg može da se upotrebljava kao stacionarna oprema za usisavanje u kombinaciji sa mašinama za proizvodnju ili ambalažu.