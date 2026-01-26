Industrijski usisivač IVC 60/24-2 Ap

Kompaktni i okretni osnovni model industrijskog usisivača. Sistem za poluautomatsko čišćenje filtera, veliki točkovi i točkići za kočenje. Savršen za čišćenje proizvodnih pogona i mašina.

IVC 60/24-2 Ap je kompaktan industrijski usisivač sa velikim točkovima i točkićima za kočenje. Okretnim uređajem za početnike možete lako da manevrišete i predestiniran je za mobilne primene u čišćenju na mašinama za proizvodnju i proizvodnom okruženju. Poluautomatsko čišćenje filtera garantuje dugo trajanje filtera.

Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet posude (l) 60
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 ID 50 ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 59
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
