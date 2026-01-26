IVC 60/24-2 Ap je kompaktan industrijski usisivač sa velikim točkovima i točkićima za kočenje. Okretnim uređajem za početnike možete lako da manevrišete i predestiniran je za mobilne primene u čišćenju na mašinama za proizvodnju i proizvodnom okruženju. Poluautomatsko čišćenje filtera garantuje dugo trajanje filtera.