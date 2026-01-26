Industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact²

Kompaktan industrijski usisivač sa velikim točkovima i točkićima za kočenje za najbolju mobilnost. Sa automatskim čišćenjem filtera TACT² za dug režim rada bez prekida.

Kompaktni industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² savršen je za čišćenje proizvodnih pogona i mašina. Uređaj je izveden sa velikim točkovima i točkićima za kočenje koji olakšavaju premeštanje i čine ga savršenim za mobilne primene. Sistem za automatsko čišćenje filtera TACT² osigurava dugotrajan rad bez prekida.

Obeležja i prednosti
Automatsko čišćenje filtera Tact²
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet posude (l) 60
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina sa ambalažom (kg) 68,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
  • Autom. isključivanje kod napunjenosti
Industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact²
Industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact²
Industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact²
Videos
Pribor