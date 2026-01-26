Kompaktni industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² savršen je za čišćenje proizvodnih pogona i mašina. Uređaj je izveden sa velikim točkovima i točkićima za kočenje koji olakšavaju premeštanje i čine ga savršenim za mobilne primene. Sistem za automatsko čišćenje filtera TACT² osigurava dugotrajan rad bez prekida.