Industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² Lp

Za odlaganje suvog materijala bez prašine kao što su mineralne prašine: kompaktni industrijski usisivač IVC 60 / 24-2 Tact² Longopac sa inovativnim automatskim čišćenjem filtera Tact².

Kompaktni industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² Longopac savršen je za čišćenje proizvodnih pogona i mašina. Uređaj je izveden sa velikim točkovima i točkićima za kočenje koji olakšavaju premeštanje i čine ga savršenim za mobilne primene. Sistem za automatsko čišćenje filtera TACT² osigurava dugotrajan rad bez prekida.

Obeležja i prednosti
Automatsko čišćenje filtera Tact²
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet posude (l) 60
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 66
Težina sa ambalažom (kg) 78
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 950 x 690 x 1170

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
