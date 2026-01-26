Industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² Lp
Za odlaganje suvog materijala bez prašine kao što su mineralne prašine: kompaktni industrijski usisivač IVC 60 / 24-2 Tact² Longopac sa inovativnim automatskim čišćenjem filtera Tact².
Kompaktni industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² Longopac savršen je za čišćenje proizvodnih pogona i mašina. Uređaj je izveden sa velikim točkovima i točkićima za kočenje koji olakšavaju premeštanje i čine ga savršenim za mobilne primene. Sistem za automatsko čišćenje filtera TACT² osigurava dugotrajan rad bez prekida.
Obeležja i prednosti
Automatsko čišćenje filtera Tact²
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|60
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|66
|Težina sa ambalažom (kg)
|78
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|950 x 690 x 1170
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne