IVC 60/24-2 Tact² M je kompaktan industrijski usisivač sa velikim točkovima i točkićima za kočenje. Izrazito okretan uređaj je optimalno namenjen za čišćenje mašina za proizvodnju i proizvodnih sektora. Uz to je usisivač serifikovan za prašine štetne po zdravlje klase prašine M. Automatsko čišćenje filtera Tact² garantuje dug režim rada bez dosadnih prekida.