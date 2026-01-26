Industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² M
Kompaktan i okretan industrijski usisivač sa sistemom za automatsko čišćenje filtera Tact². Savršen za čišćenje proizvodnih pogona i mašina s prašinom klase M opasnom po zdravlje.
IVC 60/24-2 Tact² M je kompaktan industrijski usisivač sa velikim točkovima i točkićima za kočenje. Izrazito okretan uređaj je optimalno namenjen za čišćenje mašina za proizvodnju i proizvodnih sektora. Uz to je usisivač serifikovan za prašine štetne po zdravlje klase prašine M. Automatsko čišćenje filtera Tact² garantuje dug režim rada bez dosadnih prekida.
Obeležja i prednosti
Automatsko čišćenje filtera Tact²
Sa kompaktnim ravnim faltastim filterom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|60
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|60
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|970 x 690 x 995
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne