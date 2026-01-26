Industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² M

Kompaktan i okretan industrijski usisivač sa sistemom za automatsko čišćenje filtera Tact². Savršen za čišćenje proizvodnih pogona i mašina s prašinom klase M opasnom po zdravlje.

IVC 60/24-2 Tact² M je kompaktan industrijski usisivač sa velikim točkovima i točkićima za kočenje. Izrazito okretan uređaj je optimalno namenjen za čišćenje mašina za proizvodnju i proizvodnih sektora. Uz to je usisivač serifikovan za prašine štetne po zdravlje klase prašine M. Automatsko čišćenje filtera Tact² garantuje dug režim rada bez dosadnih prekida.

Obeležja i prednosti
Automatsko čišćenje filtera Tact²
Sa kompaktnim ravnim faltastim filterom
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet posude (l) 60
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 60
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
