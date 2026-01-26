Kompaktan industrijski usisivač IVC 60/30 Ap je kao preporučen za primene u čišćenju za sektore proizvodnje i mašine za proizvodnju. Zahvaljujući kompresoru sa bočnim kanalima, koji se ne haba, uređaj je namenjen za konstantne primene a time je takođe idealan kao stacionarna oprema za usisavanje u mašinama za proizvodnju ili ambalažu. Manuelno čišćenje filtera produžava dugotrajnost filtera u mnogome.