Industrijski usisivač IVC 60/30 Ap

Kompaktan ind. usisivač IVC 60/30 Ap za proizvodne mašine i pogone. Zahvaljujući kompresoru sa bočnim kanalima, koji se ne haba, najbolje je namenjen za konstantne primene.

Kompaktan industrijski usisivač IVC 60/30 Ap je kao preporučen za primene u čišćenju za sektore proizvodnje i mašine za proizvodnju. Zahvaljujući kompresoru sa bočnim kanalima, koji se ne haba, uređaj je namenjen za konstantne primene a time je takođe idealan kao stacionarna oprema za usisavanje u mašinama za proizvodnju ili ambalažu. Manuelno čišćenje filtera produžava dugotrajnost filtera u mnogome.

Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
  • Kompresor bočnog kanala ubeđuje jakom usisnom snagom uz veoma dug vek trajanja od najmanje 20000 časova. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Usisavanje (mbar/kPa) 286 / 28,6
Kapacitet posude (l) 60
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 ID 50 ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 77
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 88
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Videos
Pribor