Industrijski usisivač IVC 60/30 Ap
Kompaktan ind. usisivač IVC 60/30 Ap za proizvodne mašine i pogone. Zahvaljujući kompresoru sa bočnim kanalima, koji se ne haba, najbolje je namenjen za konstantne primene.
Kompaktan industrijski usisivač IVC 60/30 Ap je kao preporučen za primene u čišćenju za sektore proizvodnje i mašine za proizvodnju. Zahvaljujući kompresoru sa bočnim kanalima, koji se ne haba, uređaj je namenjen za konstantne primene a time je takođe idealan kao stacionarna oprema za usisavanje u mašinama za proizvodnju ili ambalažu. Manuelno čišćenje filtera produžava dugotrajnost filtera u mnogome.
Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
- Kompresor bočnog kanala ubeđuje jakom usisnom snagom uz veoma dug vek trajanja od najmanje 20000 časova. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Usisavanje (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Kapacitet posude (l)
|60
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 70 ID 50 ID 40
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|77
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|88
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne