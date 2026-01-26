Industrijski usisivač IVC 60/30 Tact²

Kompaktni industrijski usisivač za proizvodne pogone i mašine. Kompresoru s bočnim kanalim omog. trajnu primenu. Pikladan i kao stacionarna oprema za usisavanje.

Kompaktni industrijski usisivač IVC 60/30 Tact² je najbolje namenjen za čišćenje sektora za proizvodnju i mašina za proizvodnju. Zahvaljujući kompresoru sa bočnim kanalima, koji se ne haba, uređaj takođe može da radi u konstantnoj primeni, i možete na primer da ga upotrebljavate kao stacionarnu opremu za usisavanje na mašinama za proizvodnju ili ambalažu.

Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
  • Kompresor bočnog kanala ubeđuje jakom usisnom snagom uz veoma dug vek trajanja od najmanje 20000 časova. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.
Automatsko čišćenje filtera Tact²
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Usisavanje (mbar/kPa) 286 / 28,6
Kapacitet posude (l) 60
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 77
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 95
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
  • Autom. isključivanje kod napunjenosti
