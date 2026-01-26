Kompaktni industrijski usisivač IVC 60/30 Tact² je najbolje namenjen za čišćenje sektora za proizvodnju i mašina za proizvodnju. Zahvaljujući kompresoru sa bočnim kanalima, koji se ne haba, uređaj takođe može da radi u konstantnoj primeni, i možete na primer da ga upotrebljavate kao stacionarnu opremu za usisavanje na mašinama za proizvodnju ili ambalažu.