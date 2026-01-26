Industrijski usisivač IVC 60/30 Tact² Lp
Industrijski usisivač IVC 60/30 Tact² Longopac. Kompaktna uređaj sa kompresorom sa bočnim kanalom za usisavanje suvih materijala. Sa čišćenjem filtera Tact² i Longopac sistemom za odlaganje.
Čišćenje proizvodnih oblasti i proizvodnih mašina je domen našeg industrijskog usisivač IVC 60/30 Tact² Longopac. Kompresor sa bočnim kanalom bez trošenja i inovativno automatsko čišćenje filtera Tact² takođe omogućavaju kontinuirani rad kompaktnog uređaja, na primer kada se koristi kao stacionarni usisni uređaj na mašini za proizvodnju i pakovanje. Suvi materijali kao što su mineralne prašine se eliminišu uz niske emisije prašine zahvaljujući Longopac sistemu za odlaganje.
Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
- Kompresor bočnog kanala ubeđuje jakom usisnom snagom uz veoma dug vek trajanja od najmanje 20000 časova. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.
Automatsko čišćenje filtera Tact²
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Usisavanje (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Kapacitet posude (l)
|60
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|77
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Težina sa ambalažom (kg)
|115,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne