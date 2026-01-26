Industrijski usisivač IVC 60/30 Tact² Lp

Industrijski usisivač IVC 60/30 Tact² Longopac. Kompaktna uređaj sa kompresorom sa bočnim kanalom za usisavanje suvih materijala. Sa čišćenjem filtera Tact² i Longopac sistemom za odlaganje.

Čišćenje proizvodnih oblasti i proizvodnih mašina je domen našeg industrijskog usisivač IVC 60/30 Tact² Longopac. Kompresor sa bočnim kanalom bez trošenja i inovativno automatsko čišćenje filtera Tact² takođe omogućavaju kontinuirani rad kompaktnog uređaja, na primer kada se koristi kao stacionarni usisni uređaj na mašini za proizvodnju i pakovanje. Suvi materijali kao što su mineralne prašine se eliminišu uz niske emisije prašine zahvaljujući Longopac sistemu za odlaganje.

Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
  • Kompresor bočnog kanala ubeđuje jakom usisnom snagom uz veoma dug vek trajanja od najmanje 20000 časova. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.
Automatsko čišćenje filtera Tact²
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Usisavanje (mbar/kPa) 286 / 28,6
Kapacitet posude (l) 60
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 77
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 100
Težina sa ambalažom (kg) 115,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
