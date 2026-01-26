Čišćenje proizvodnih oblasti i proizvodnih mašina je domen našeg industrijskog usisivač IVC 60/30 Tact² Longopac. Kompresor sa bočnim kanalom bez trošenja i inovativno automatsko čišćenje filtera Tact² takođe omogućavaju kontinuirani rad kompaktnog uređaja, na primer kada se koristi kao stacionarni usisni uređaj na mašini za proizvodnju i pakovanje. Suvi materijali kao što su mineralne prašine se eliminišu uz niske emisije prašine zahvaljujući Longopac sistemu za odlaganje.