Industrijski usisivač IVM 60/30

Robusan ind. usisivač srednje klase IVM 60/30 sa izdržljivim kompresorom sa bočnim kanalom i velikim zvezdastim filterom klase prašine M. Za uklanjanje finih i grubih čvrstih materijala.

Izdržljiv kompresor sa bočnim kanalom sa pogonom na trofaznu struju, veliki zvezdasti filter klase prašine M i komforno, ručno čišćenje filtera sa transmisijom se ubrajaju u najvažnije interne vrednosti našeg industrijskog usisivača srednje klase IVM 60/30. Robusni uređaj se spolja ističe otpornim čeličnim kućištem, sa telom i rezervoarom od nerđajućeg čelika otpornog na kiseline, kao i velikim točkovima za jednostavan transport i bezbednu mobilnost. Usisivač se u industrijskom okruženju gotovo univerzalno može koristiti za uklanjanje finih i grubih čvrstih materijala – po potrebi i kod rada u tri smene.

Obeležja i prednosti
Industrijski usisivač IVM 60/30: Nehabajući kompresor bočnog kanala
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Sa snagom od 3 kW i mekim pokretanjem za usisavanje velikih količina prašine i čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati.  Prikladan za višesmenski rad ili sa više usisnih mesta.
Industrijski usisivač IVM 60/30: Ručno čišćenje filtera ručnim povlačenjem poluge
Ručno čišćenje filtera ručnim povlačenjem poluge
Filter se čisti u jednom koraku tokom rada. Otprašivanje obrtanjem smera vazdušne struje.
Industrijski usisivač IVM 60/30: Sa veoma velikim zvezdastim filterom
Sa veoma velikim zvezdastim filterom
Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i prašine do klase M. Takođe prikladan za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Usisavanje (mbar/kPa) 286 / 28,6
Kapacitet posude (l) 60
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 79
Klasa prašine glavnog filtera M
Površina glavnog filtera (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 99
Težina sa ambalažom (kg) 100,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1030 x 680 x 1650

Oprema

  • Glavni filter: Zvezdasti filter
  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Industrijski usisivač IVM 60/30
Industrijski usisivač IVM 60/30
Industrijski usisivač IVM 60/30
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