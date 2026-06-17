Industrijski usisivač IVM 60/30
Robusan ind. usisivač srednje klase IVM 60/30 sa izdržljivim kompresorom sa bočnim kanalom i velikim zvezdastim filterom klase prašine M. Za uklanjanje finih i grubih čvrstih materijala.
Izdržljiv kompresor sa bočnim kanalom sa pogonom na trofaznu struju, veliki zvezdasti filter klase prašine M i komforno, ručno čišćenje filtera sa transmisijom se ubrajaju u najvažnije interne vrednosti našeg industrijskog usisivača srednje klase IVM 60/30. Robusni uređaj se spolja ističe otpornim čeličnim kućištem, sa telom i rezervoarom od nerđajućeg čelika otpornog na kiseline, kao i velikim točkovima za jednostavan transport i bezbednu mobilnost. Usisivač se u industrijskom okruženju gotovo univerzalno može koristiti za uklanjanje finih i grubih čvrstih materijala – po potrebi i kod rada u tri smene.
Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanalaSa snagom od 3 kW i mekim pokretanjem za usisavanje velikih količina prašine i čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladan za višesmenski rad ili sa više usisnih mesta.
Ručno čišćenje filtera ručnim povlačenjem polugeFilter se čisti u jednom koraku tokom rada. Otprašivanje obrtanjem smera vazdušne struje.
Sa veoma velikim zvezdastim filteromZa bezbedno usisavanje čvrstih materija i prašine do klase M. Takođe prikladan za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Usisavanje (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Kapacitet posude (l)
|60
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 40
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|79
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|99
|Težina sa ambalažom (kg)
|100,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Oprema
- Glavni filter: Zvezdasti filter
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne