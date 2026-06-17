Izdržljiv kompresor sa bočnim kanalom sa pogonom na trofaznu struju, veliki zvezdasti filter klase prašine M i komforno, ručno čišćenje filtera sa transmisijom se ubrajaju u najvažnije interne vrednosti našeg industrijskog usisivača srednje klase IVM 60/30. Robusni uređaj se spolja ističe otpornim čeličnim kućištem, sa telom i rezervoarom od nerđajućeg čelika otpornog na kiseline, kao i velikim točkovima za jednostavan transport i bezbednu mobilnost. Usisivač se u industrijskom okruženju gotovo univerzalno može koristiti za uklanjanje finih i grubih čvrstih materijala – po potrebi i kod rada u tri smene.