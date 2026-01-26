Izdržljiv, robusan, mobilan: naš industrijski usisivač srednje klase sa 3 motora, IVM 60/36-3, za univerzalno usisavanje finih i grubih čvrstih materijala na industrijskom nivou. Pouzdan uređaj radi sa pogonom na monofaznu struju, pri čemu se svakim od 3 motora može pojedinačno upravljati. Veliki zvezdasti filter klase prašine M se preko transmisije može čistiti jednostavno komforno i pouzdano. Čišćenje filtera produžava njegov vek trajanja i smanjuje troškove održavanja. Telo i rezervoar za prikupljanje uređaja se sastoje od nerđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište proizvedeno od otpornog čelika i raspolaže velikim točkovima koji omogućavaju jednostavan transport.