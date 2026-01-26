Industrijski usisivač IVM 60/36 -3

Mobilan i robusni ind. usisivač srednje klase sa 3 motora, IVM 60/36-3, za univerzalnu upotrebu u industriji za fine i grube čvrste materijale. Sa zvezdastim filterom klase prašine M.

Izdržljiv, robusan, mobilan: naš industrijski usisivač srednje klase sa 3 motora, IVM 60/36-3, za univerzalno usisavanje finih i grubih čvrstih materijala na industrijskom nivou. Pouzdan uređaj radi sa pogonom na monofaznu struju, pri čemu se svakim od 3 motora može pojedinačno upravljati. Veliki zvezdasti filter klase prašine M se preko transmisije može čistiti jednostavno komforno i pouzdano. Čišćenje filtera produžava njegov vek trajanja i smanjuje troškove održavanja. Telo i rezervoar za prikupljanje uređaja se sastoje od nerđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište proizvedeno od otpornog čelika i raspolaže velikim točkovima koji omogućavaju jednostavan transport.

Obeležja i prednosti
Opremljen sa 3 motora ventilatora
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 221 / 799
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet posude (l) 60
Naznačena ulazna snaga (kW) 3,6
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 ID 50 ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 79
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 68
Težina sa ambalažom (kg) 71,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1020 x 680 x 1490

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
