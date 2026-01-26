Industrijski usisivač IVM 60/36 -3
Mobilan i robusni ind. usisivač srednje klase sa 3 motora, IVM 60/36-3, za univerzalnu upotrebu u industriji za fine i grube čvrste materijale. Sa zvezdastim filterom klase prašine M.
Izdržljiv, robusan, mobilan: naš industrijski usisivač srednje klase sa 3 motora, IVM 60/36-3, za univerzalno usisavanje finih i grubih čvrstih materijala na industrijskom nivou. Pouzdan uređaj radi sa pogonom na monofaznu struju, pri čemu se svakim od 3 motora može pojedinačno upravljati. Veliki zvezdasti filter klase prašine M se preko transmisije može čistiti jednostavno komforno i pouzdano. Čišćenje filtera produžava njegov vek trajanja i smanjuje troškove održavanja. Telo i rezervoar za prikupljanje uređaja se sastoje od nerđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište proizvedeno od otpornog čelika i raspolaže velikim točkovima koji omogućavaju jednostavan transport.
Obeležja i prednosti
Opremljen sa 3 motora ventilatora
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|60
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3,6
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 70 ID 50 ID 40
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|79
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|68
|Težina sa ambalažom (kg)
|71,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne