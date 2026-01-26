Čak i početni model u asortimanu naših superklasnih industrijskih usisavača sa certifikatom klase prašine M uverava sa ubedljivim performansama i izvanrednom opremom. Na primer, IVS 100/40 M ima ekonomičan trofazni motor (IE2) sa mekanim startom kako bi se sprečili vrhunci napajanja kada se uređaj pokreće, kao i snažan 4,0 kV kompresor sa bočnim kanalom. Veliki zvezdasti filter samouvereno uspeva velike količine finih i zdravstveno ugrožavajućih prašina, dok je čišćenje filtarskog sistema pomoću horizontalnog prskanja filtera jednostavno za korisnika. Ovo je obezbeđeno integrisanim menjačem za ciljani prenos snage. Za rezultat čišćenja nije bitno da li korisnik primenjuje veliku ili malu snagu. Takođe su povoljne i brojne mogućnosti za smeštaj dodatne opreme. Tako se oni sigurno čuvaju tokom radnog danu i transporta uređaja. IVS 100/40 M je dizajniran za neprekidnu upotrebu, a 100-litarski kontejner od nerđajućeg čelika sa udobnim mehanizmom za odleganje ponovo naglašava ovu mogućnost. Opcionalno dostupan daljinski upravljač dopunjuje širok spektar opreme.