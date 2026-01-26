Industrijski usisivač IVS 100/55 M
Industrijski usisivač superklase IVS 100/55 M za sigurno odlaganje veoma velikih količina štetne prašine. Sa certifikatom klase prašine M i kompresorom sa bočnim kanalom od 5.5 kV.
Za mobilnu i stacionarnu kontinuiranu upotrebu pogodan je naš usisivač superklase IVS 100/55 M za sigurno usisavanje veoma velikih količina finih, zdravstveno ugrožavajućih prašina. Sertifikovan za klasu prašine M i ekonomičan u radu (IE2), usisivač takođe impresionira svojim snažnim trofaznim motorom i snažnim kompresorom sa bočnim kanalom od 5.5 kV. Zahvaljujući integrisanom mekanom startu, lako je moguće čak i rad na bilo kojoj konvencionalnoj industrijskoj utičnici od 16 ampera. Maksimalna pokretljivost je takođe osigurana raznovrsnim mogućnostima za skladištenje dodataka. Veliki, 16-struki zvezdasti filter štedi prostor i pouzdano se čisti pomoću horizontalnog prskanja filtera. Menjač uvek obezbeđuje optimalan rezultat čišćenja - bez obzira na silu koja je potrebna i na taj način veoma udobna za korisnika. Slično tome, mehanizam za taloženje kontejnera od nerđajućeg čelika od 100 litara olakšava pražnjenje korisniku. Opcionalni daljinski upravljač za uključivanje i isključivanje uređaja na udaljenosti do 30 metara takođe pokazuje da je IVS 100/55 M. lako upotrebljiv.
Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Usisavanje (mbar/kPa)
|240 / 24
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|5,5
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 70 ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|77
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|148
|Težina sa ambalažom (kg)
|148
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne