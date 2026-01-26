Za mobilnu i stacionarnu kontinuiranu upotrebu pogodan je naš usisivač superklase IVS 100/55 M za sigurno usisavanje veoma velikih količina finih, zdravstveno ugrožavajućih prašina. Sertifikovan za klasu prašine M i ekonomičan u radu (IE2), usisivač takođe impresionira svojim snažnim trofaznim motorom i snažnim kompresorom sa bočnim kanalom od 5.5 kV. Zahvaljujući integrisanom mekanom startu, lako je moguće čak i rad na bilo kojoj konvencionalnoj industrijskoj utičnici od 16 ampera. Maksimalna pokretljivost je takođe osigurana raznovrsnim mogućnostima za skladištenje dodataka. Veliki, 16-struki zvezdasti filter štedi prostor i pouzdano se čisti pomoću horizontalnog prskanja filtera. Menjač uvek obezbeđuje optimalan rezultat čišćenja - bez obzira na silu koja je potrebna i na taj način veoma udobna za korisnika. Slično tome, mehanizam za taloženje kontejnera od nerđajućeg čelika od 100 litara olakšava pražnjenje korisniku. Opcionalni daljinski upravljač za uključivanje i isključivanje uređaja na udaljenosti do 30 metara takođe pokazuje da je IVS 100/55 M. lako upotrebljiv.