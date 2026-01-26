Industrijski usisivač IVS 100/55 M

Industrijski usisivač superklase IVS 100/55 M za sigurno odlaganje veoma velikih količina štetne prašine. Sa certifikatom klase prašine M i kompresorom sa bočnim kanalom od 5.5 kV.

Za mobilnu i stacionarnu kontinuiranu upotrebu pogodan je naš usisivač superklase IVS 100/55 M za sigurno usisavanje veoma velikih količina finih, zdravstveno ugrožavajućih prašina. Sertifikovan za klasu prašine M i ekonomičan u radu (IE2), usisivač takođe impresionira svojim snažnim trofaznim motorom i snažnim kompresorom sa bočnim kanalom od 5.5 kV. Zahvaljujući integrisanom mekanom startu, lako je moguće čak i rad na bilo kojoj konvencionalnoj industrijskoj utičnici od 16 ampera. Maksimalna pokretljivost je takođe osigurana raznovrsnim mogućnostima za skladištenje dodataka. Veliki, 16-struki zvezdasti filter štedi prostor i pouzdano se čisti pomoću horizontalnog prskanja filtera. Menjač uvek obezbeđuje optimalan rezultat čišćenja - bez obzira na silu koja je potrebna i na taj način veoma udobna za korisnika. Slično tome, mehanizam za taloženje kontejnera od nerđajućeg čelika od 100 litara olakšava pražnjenje korisniku. Opcionalni daljinski upravljač za uključivanje i isključivanje uređaja na udaljenosti do 30 metara takođe pokazuje da je IVS 100/55 M. lako upotrebljiv.

Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 138 / 500
Usisavanje (mbar/kPa) 240 / 24
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 5,5
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 ID 50
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 77
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 148
Težina sa ambalažom (kg) 148
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
