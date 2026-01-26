Idealan za usisavanje čvrstih materija kao što su velike količine građevinskog otpada i mineralnih prašina (čak i sa dugim crevom): Super klase usisivača IVS 100/75 Lp sa integrisanim držačem za Longopac kese za odlaganje. Ovaj pametni sistem za odlaganje ne samo da dopušta odlaganje proizvoda sa malom količinom prašine, već omogućava i odsustvo odvojenog kontejnera za sakupljanje. Pogonjen snažnim trofaznim motorom (IE2) sa mekanim startom, usisivač ima kompresor sa bočnim kanalom od 7,5 kV i veliki M-testirani zvezdasti filter i takođe je pogodan za kontinuiranu upotrebu. Čišćenje filtera se vrši pomoću horizontalnog filtera koji prska sa udobnim menjačem za ciljani prenos snage. Dakle, rezultat čišćenja ostaje konzistentno dobar čak i ako korisnik koristi samo malu silu. Dodatna oprema se može uskladištiti bez gubitaka i transporta direktno na uređaju. Opcioni daljinski upravljač omogućava da se uređaj uključi i isključi, čak i sa udaljenosti (do 30 m).