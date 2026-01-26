Industrijski usisivač IVS 100/75 Lp

7.5 kV industrijski usisivač superklase IVS 100/75 Lp opremljen alternativnim Longopac sistemom za odlaganje. Idealan za usisavanje velikih količina čak i teškog građevinskog otpada.

Idealan za usisavanje čvrstih materija kao što su velike količine građevinskog otpada i mineralnih prašina (čak i sa dugim crevom): Super klase usisivača IVS 100/75 Lp sa integrisanim držačem za Longopac kese za odlaganje. Ovaj pametni sistem za odlaganje ne samo da dopušta odlaganje proizvoda sa malom količinom prašine, već omogućava i odsustvo odvojenog kontejnera za sakupljanje. Pogonjen snažnim trofaznim motorom (IE2) sa mekanim startom, usisivač ima kompresor sa bočnim kanalom od 7,5 kV i veliki M-testirani zvezdasti filter i takođe je pogodan za kontinuiranu upotrebu. Čišćenje filtera se vrši pomoću horizontalnog filtera koji prska sa udobnim menjačem za ciljani prenos snage. Dakle, rezultat čišćenja ostaje konzistentno dobar čak i ako korisnik koristi samo malu silu. Dodatna oprema se može uskladištiti bez gubitaka i transporta direktno na uređaju. Opcioni daljinski upravljač omogućava da se uređaj uključi i isključi, čak i sa udaljenosti (do 30 m).

Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 536
Usisavanje (mbar/kPa) 305 / 30,5
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 7,5
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 ID 50
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 173
Težina sa ambalažom (kg) 187,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
