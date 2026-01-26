Industrijski usisivač IVS 100/75 Lp
7.5 kV industrijski usisivač superklase IVS 100/75 Lp opremljen alternativnim Longopac sistemom za odlaganje. Idealan za usisavanje velikih količina čak i teškog građevinskog otpada.
Idealan za usisavanje čvrstih materija kao što su velike količine građevinskog otpada i mineralnih prašina (čak i sa dugim crevom): Super klase usisivača IVS 100/75 Lp sa integrisanim držačem za Longopac kese za odlaganje. Ovaj pametni sistem za odlaganje ne samo da dopušta odlaganje proizvoda sa malom količinom prašine, već omogućava i odsustvo odvojenog kontejnera za sakupljanje. Pogonjen snažnim trofaznim motorom (IE2) sa mekanim startom, usisivač ima kompresor sa bočnim kanalom od 7,5 kV i veliki M-testirani zvezdasti filter i takođe je pogodan za kontinuiranu upotrebu. Čišćenje filtera se vrši pomoću horizontalnog filtera koji prska sa udobnim menjačem za ciljani prenos snage. Dakle, rezultat čišćenja ostaje konzistentno dobar čak i ako korisnik koristi samo malu silu. Dodatna oprema se može uskladištiti bez gubitaka i transporta direktno na uređaju. Opcioni daljinski upravljač omogućava da se uređaj uključi i isključi, čak i sa udaljenosti (do 30 m).
Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Usisavanje (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|7,5
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 70 ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|173
|Težina sa ambalažom (kg)
|187,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne