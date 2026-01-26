IVS 100/75 M je top model iz superklase industrijskih usisivača sa certifikatom klase prašine M. Opremljen izuzetno snažnim komponentama, kao što je kompresor sa bočnim kanalom od 7,5 kV, bezbedno usisava čak i najveće količine štetnih prašina. Najveći trofazni motor u ovoj klasi radi veoma efikasno (IE2) i ima funkciju mekanog starta koja efikasno sprečava vrhove napajanja tokom pokretanja. Pored toga, uređaj je dizajniran za mobilnu i stacionarnu kontinuiranu upotrebu i opremljen je kontejnerom od nerđajućeg čelika volumena od 100 litara i mehanizmom za taloženje i velikim, 16-strukim zvezdastim filtrom. Sistem filtera se čisti pomoću ručnog, horizontalnog prskanja filtera. Specijalni menjač za ciljani prenos snage obezbeđuje uporedive rezultate čišćenja u svakom trenutku i bez obzira na silu koju primenjuje korisnik. Dodaci se mogu bezbedno skladištiti na uređaju, dok opcioni daljinski upravljač dodaje mnogo korisnih funkcija u opremu IVS 100/75 M.