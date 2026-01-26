Industrijski usisivač IVS 100/75 M
Naš najsnažniji industrijski usisivač iz superklasa sa certifikatom klase prašine M: IVS 100/75 M sa kompresorom sa bočnim kanalom od 7,5 kV za najveću količinu štetnih prašina.
IVS 100/75 M je top model iz superklase industrijskih usisivača sa certifikatom klase prašine M. Opremljen izuzetno snažnim komponentama, kao što je kompresor sa bočnim kanalom od 7,5 kV, bezbedno usisava čak i najveće količine štetnih prašina. Najveći trofazni motor u ovoj klasi radi veoma efikasno (IE2) i ima funkciju mekanog starta koja efikasno sprečava vrhove napajanja tokom pokretanja. Pored toga, uređaj je dizajniran za mobilnu i stacionarnu kontinuiranu upotrebu i opremljen je kontejnerom od nerđajućeg čelika volumena od 100 litara i mehanizmom za taloženje i velikim, 16-strukim zvezdastim filtrom. Sistem filtera se čisti pomoću ručnog, horizontalnog prskanja filtera. Specijalni menjač za ciljani prenos snage obezbeđuje uporedive rezultate čišćenja u svakom trenutku i bez obzira na silu koju primenjuje korisnik. Dodaci se mogu bezbedno skladištiti na uređaju, dok opcioni daljinski upravljač dodaje mnogo korisnih funkcija u opremu IVS 100/75 M.
Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Usisavanje (mbar/kPa)
|290 / 29
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|7,5
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 70 ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|165
|Težina sa ambalažom (kg)
|177
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne