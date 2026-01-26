Industrijski usisivač IVS 100/75 M

Naš najsnažniji industrijski usisivač iz superklasa sa certifikatom klase prašine M: IVS 100/75 M sa kompresorom sa bočnim kanalom od 7,5 kV za najveću količinu štetnih prašina.

IVS 100/75 M je top model iz superklase industrijskih usisivača sa certifikatom klase prašine M. Opremljen izuzetno snažnim komponentama, kao što je kompresor sa bočnim kanalom od 7,5 kV, bezbedno usisava čak i najveće količine štetnih prašina. Najveći trofazni motor u ovoj klasi radi veoma efikasno (IE2) i ima funkciju mekanog starta koja efikasno sprečava vrhove napajanja tokom pokretanja. Pored toga, uređaj je dizajniran za mobilnu i stacionarnu kontinuiranu upotrebu i opremljen je kontejnerom od nerđajućeg čelika volumena od 100 litara i mehanizmom za taloženje i velikim, 16-strukim zvezdastim filtrom. Sistem filtera se čisti pomoću ručnog, horizontalnog prskanja filtera. Specijalni menjač za ciljani prenos snage obezbeđuje uporedive rezultate čišćenja u svakom trenutku i bez obzira na silu koju primenjuje korisnik. Dodaci se mogu bezbedno skladištiti na uređaju, dok opcioni daljinski upravljač dodaje mnogo korisnih funkcija u opremu IVS 100/75 M.

Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 536
Usisavanje (mbar/kPa) 290 / 29
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 7,5
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 ID 50
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 165
Težina sa ambalažom (kg) 177
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Industrijski usisivač IVS 100/75 M
Industrijski usisivač IVS 100/75 M
Industrijski usisivač IVS 100/75 M
Industrijski usisivač IVS 100/75 M
Industrijski usisivač IVS 100/75 M
Videos
Pribor