IVR-L 100/24-2 je kompaktni industrijski usisivač kompanije Kärcher. Usisivač ima posudu kapaciteta 100 litara. Tečnosti i gruba nečistoća (npr. strugotine) mogu se pouzdano usisati i praktično razdvojiti jedno od drugog zahvaljujući opcionom košu za strugotine. Spoj creva sa usisnom glavom je veoma fleksibilan (rotacija od 360°) i garantuje maksimalnu fleksibilnost i usisavanje bez blokiranja. Nivo napunjenosti se praktično može pogledati na crevu za prosipanje. Ručke za podizanje s prirubnicom olakšavaju svakodnevno rukovanje, a naročito kada je usisivač pun. Visokokvalitetni točkovi napravljeni od ABS materijala garantuju maksimalnu mobilnost.