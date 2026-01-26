Industrijski usisivač IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 - kompaktan industrijski usisivač s rezervoarom kapaciteta 100 litara. Praktično usisavanje i lako odvajanje opiljaka od pomoćnih tečnosti za rezanje.

IVR-L 100/24-2 je kompaktni industrijski usisivač kompanije Kärcher. Usisivač ima posudu kapaciteta 100 litara. Tečnosti i gruba nečistoća (npr. strugotine) mogu se pouzdano usisati i praktično razdvojiti jedno od drugog zahvaljujući opcionom košu za strugotine. Spoj creva sa usisnom glavom je veoma fleksibilan (rotacija od 360°) i garantuje maksimalnu fleksibilnost i usisavanje bez blokiranja. Nivo napunjenosti se praktično može pogledati na crevu za prosipanje. Ručke za podizanje s prirubnicom olakšavaju svakodnevno rukovanje, a naročito kada je usisivač pun. Visokokvalitetni točkovi napravljeni od ABS materijala garantuju maksimalnu mobilnost.

Obeležja i prednosti
Optički indikator nivoa
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Metal
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Klasa prašine glavnog filtera L
Težina bez pribora (kg) 44
Težina (sa priborom) (kg) 44
Težina sa ambalažom (kg) 45,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 640 x 620 x 1060

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
