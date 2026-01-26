Industrijski usisivač IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 - kompaktan industrijski usisivač s rezervoarom kapaciteta 100 litara. Praktično usisavanje i lako odvajanje opiljaka od pomoćnih tečnosti za rezanje.
IVR-L 100/24-2 je kompaktni industrijski usisivač kompanije Kärcher. Usisivač ima posudu kapaciteta 100 litara. Tečnosti i gruba nečistoća (npr. strugotine) mogu se pouzdano usisati i praktično razdvojiti jedno od drugog zahvaljujući opcionom košu za strugotine. Spoj creva sa usisnom glavom je veoma fleksibilan (rotacija od 360°) i garantuje maksimalnu fleksibilnost i usisavanje bez blokiranja. Nivo napunjenosti se praktično može pogledati na crevu za prosipanje. Ručke za podizanje s prirubnicom olakšavaju svakodnevno rukovanje, a naročito kada je usisivač pun. Visokokvalitetni točkovi napravljeni od ABS materijala garantuju maksimalnu mobilnost.
Obeležja i prednosti
Optički indikator nivoa
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Metal
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Težina bez pribora (kg)
|44
|Težina (sa priborom) (kg)
|44
|Težina sa ambalažom (kg)
|45,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne