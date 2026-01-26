Industrijski usisivač IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktan industrijski usisivač od nerđajućeg čelika. Volumen rezervoara od 100 litara za usisavanje korozivnih tečnosti.
IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktni industrijski usisivač od nerđajućeg čelika sa volumenom kontejnera od 100 l. Tečnosti i krupne čvrste materije kao što su opiljci se mogu usisati. Opcionalna korpa za opiljke omogućava praktično razdvajanje čvrstih materija i tečnosti. Visokokvalitetna verzija nerđajuć čelika čini IVR-L 100 / 24-2 Me svestranim pomagačem u teškom industrijskom svakodnevnom životu. Čak i korozivni mediji se lako usisavaju. Priključak creva na usisnoj glavi se može okretati za 360 °. To olakšava usisavanje prljavštine oko usisivača bez čvorova usisnog creva. Nivo se može videti u bilo kom trenutku na crevu za odvod. Visokokvalitetni ABS točkovi osiguravaju odličnu pokretljivost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Težina bez pribora (kg)
|41
|Težina (sa priborom) (kg)
|41
|Težina sa ambalažom (kg)
|41
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne