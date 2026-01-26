IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktni industrijski usisivač od nerđajućeg čelika sa volumenom kontejnera od 100 l. Tečnosti i krupne čvrste materije kao što su opiljci se mogu usisati. Opcionalna korpa za opiljke omogućava praktično razdvajanje čvrstih materija i tečnosti. Visokokvalitetna verzija nerđajuć čelika čini IVR-L 100 / 24-2 Me svestranim pomagačem u teškom industrijskom svakodnevnom životu. Čak i korozivni mediji se lako usisavaju. Priključak creva na usisnoj glavi se može okretati za 360 °. To olakšava usisavanje prljavštine oko usisivača bez čvorova usisnog creva. Nivo se može videti u bilo kom trenutku na crevu za odvod. Visokokvalitetni ABS točkovi osiguravaju odličnu pokretljivost.