Industrijski usisivač IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktan industrijski usisivač od nerđajućeg čelika. Volumen rezervoara od 100 litara za usisavanje korozivnih tečnosti.

IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktni industrijski usisivač od nerđajućeg čelika sa volumenom kontejnera od 100 l. Tečnosti i krupne čvrste materije kao što su opiljci se mogu usisati. Opcionalna korpa za opiljke omogućava praktično razdvajanje čvrstih materija i tečnosti. Visokokvalitetna verzija nerđajuć čelika čini IVR-L 100 / 24-2 Me svestranim pomagačem u teškom industrijskom svakodnevnom životu. Čak i korozivni mediji se lako usisavaju. Priključak creva na usisnoj glavi se može okretati za 360 °. To olakšava usisavanje prljavštine oko usisivača bez čvorova usisnog creva. Nivo se može videti u bilo kom trenutku na crevu za odvod. Visokokvalitetni ABS točkovi osiguravaju odličnu pokretljivost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Klasa prašine glavnog filtera L
Težina bez pribora (kg) 41
Težina (sa priborom) (kg) 41
Težina sa ambalažom (kg) 41
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 640 x 620 x 1060

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
