IVR-L 100 / 24-2 Tc je osnovna verzija svih IVR-L 100 Tc varijanti. Savršen uređaj za usisavanje i odvajanje rashladnog maziva i opiljaka u metaloprerađivačkoj industriji.

Kompaktni IVR-L 100/24-2 Tc industrijski je usisivač tipa Ringler s nagibnim postoljem i rezervoarom zapremine 100 litara. To ovaj usisivač čini savršenim za usisavanje velikih količina tečnosti i čvrstih materija poput opiljaka (po mogućstvu što više bez prašine). Čvrste materije lako se razdvajaju od tečnosti pomoću opcione korpe za opiljke. Usisavanje se lako i bez dosadnog uplitanja usisnog creva vrši oko celog uređaja zahvaljujući priključku za crevo koji se okreće za 360°, izvedenom na usisnoj glavi. Trenutni nivo napunjenosti rezervoara može se videti na odvodnoj cevi. Pražnjenje se vrši preko odvodne cevi ili pomoću nagibnog postolja. Robustan dizajn, točkovi i strujni kabl otporni na ulje i dug vek upotrebe – čak i za najteže industrijske primene. Robusna konstrukcija omogućava podizanje uređaja pomoću viljuškara.

Obeležja i prednosti
Optički indikator nivoa
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Klasa prašine glavnog filtera L
Težina bez pribora (kg) 50
Težina (sa priborom) (kg) 50
Težina sa ambalažom (kg) 50
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 640 x 620 x 1060

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
