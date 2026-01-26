Industrijski usisivač IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100 / 24-2 Tc je osnovna verzija svih IVR-L 100 Tc varijanti. Savršen uređaj za usisavanje i odvajanje rashladnog maziva i opiljaka u metaloprerađivačkoj industriji.
Kompaktni IVR-L 100/24-2 Tc industrijski je usisivač tipa Ringler s nagibnim postoljem i rezervoarom zapremine 100 litara. To ovaj usisivač čini savršenim za usisavanje velikih količina tečnosti i čvrstih materija poput opiljaka (po mogućstvu što više bez prašine). Čvrste materije lako se razdvajaju od tečnosti pomoću opcione korpe za opiljke. Usisavanje se lako i bez dosadnog uplitanja usisnog creva vrši oko celog uređaja zahvaljujući priključku za crevo koji se okreće za 360°, izvedenom na usisnoj glavi. Trenutni nivo napunjenosti rezervoara može se videti na odvodnoj cevi. Pražnjenje se vrši preko odvodne cevi ili pomoću nagibnog postolja. Robustan dizajn, točkovi i strujni kabl otporni na ulje i dug vek upotrebe – čak i za najteže industrijske primene. Robusna konstrukcija omogućava podizanje uređaja pomoću viljuškara.
Obeležja i prednosti
Optički indikator nivoa
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Težina bez pribora (kg)
|50
|Težina (sa priborom) (kg)
|50
|Težina sa ambalažom (kg)
|50
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne