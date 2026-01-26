Kompaktni IVR-L 100/24-2 Tc industrijski je usisivač tipa Ringler s nagibnim postoljem i rezervoarom zapremine 100 litara. To ovaj usisivač čini savršenim za usisavanje velikih količina tečnosti i čvrstih materija poput opiljaka (po mogućstvu što više bez prašine). Čvrste materije lako se razdvajaju od tečnosti pomoću opcione korpe za opiljke. Usisavanje se lako i bez dosadnog uplitanja usisnog creva vrši oko celog uređaja zahvaljujući priključku za crevo koji se okreće za 360°, izvedenom na usisnoj glavi. Trenutni nivo napunjenosti rezervoara može se videti na odvodnoj cevi. Pražnjenje se vrši preko odvodne cevi ili pomoću nagibnog postolja. Robustan dizajn, točkovi i strujni kabl otporni na ulje i dug vek upotrebe – čak i za najteže industrijske primene. Robusna konstrukcija omogućava podizanje uređaja pomoću viljuškara.