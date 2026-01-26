Industrijski usisivač IVR-L 100/24-2 Tc Dp
IVR-L 100/24-2 Tc Dp mobilni usisivač za tečnosti i opiljke. Sa AC-napajanjem, pogodan za ulja, rashladne emulzije ili, na primer, za sitne, lake metalne opiljke.
IVR-L 100/24-2 TC Dp je usisivač za tečnosti i opiljke sa AC-napajanjem namenjen usisavanju umerenih količina ulja i rashladnih emulzija i sitnih, lakih metalnih opiljaka. Rešenje sa snažnom dvostrukom turbinom uz nizak nivo radne buke pruža veliku usisnu snagu za mobilnu mašinu koja ima nazivnu ulaznu snagu 2,4 kW, dok perivi, trajni džepasti filter omogućava neprekidan rad, a opciona korpa sa sitom efikasno razdvaja tečnosti i čvrste materije. Usisane tečnosti se odvode u posudu od 100 l jednostavnim odvajanjem drenažnog creva, a indikator nivoa napunjenosti sprečava prelivanje. Ovaj proces se može ubrzati korišćenjem integrisane, beskonačno varijabilne Barrel pumpe, do visinske razlike od šest metara. Sistem postolja za pražnjenje naginjanjem omogućava bezbedno ručno pražnjenje. Za pražnjenje se mogu upotrebiti i viljuškar ili dizalica.
Obeležja i prednosti
Drum pumpa funkcija
- Autonomna bubanj pumpa omogućava lako vraćanje usisnog materijala na visok nivo pražnjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet posude (l)
|100
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Težina bez pribora (kg)
|57
|Težina (sa priborom) (kg)
|57
|Težina sa ambalažom (kg)
|57
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|840 x 660 x 1320
Oprema
- Drum pumpa funkcija
Područja primene
- Za srednje količine grubih i abrazivnih opiljaka
- Za srednje količine tečnosti, kao što su ulja i rashladne emulzije