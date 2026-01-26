IVR-L 100/24-2 TC Dp je usisivač za tečnosti i opiljke sa AC-napajanjem namenjen usisavanju umerenih količina ulja i rashladnih emulzija i sitnih, lakih metalnih opiljaka. Rešenje sa snažnom dvostrukom turbinom uz nizak nivo radne buke pruža veliku usisnu snagu za mobilnu mašinu koja ima nazivnu ulaznu snagu 2,4 kW, dok perivi, trajni džepasti filter omogućava neprekidan rad, a opciona korpa sa sitom efikasno razdvaja tečnosti i čvrste materije. Usisane tečnosti se odvode u posudu od 100 l jednostavnim odvajanjem drenažnog creva, a indikator nivoa napunjenosti sprečava prelivanje. Ovaj proces se može ubrzati korišćenjem integrisane, beskonačno varijabilne Barrel pumpe, do visinske razlike od šest metara. Sistem postolja za pražnjenje naginjanjem omogućava bezbedno ručno pražnjenje. Za pražnjenje se mogu upotrebiti i viljuškar ili dizalica.