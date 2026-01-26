IVR-L 100/24-2 Tc Me je kompaktni i izuzetno robusni industrijski usisivač. Točkovi i strujni kabl otporni na ulje potcrtavaju prikladnost ovog uređaja za svakodnevne teške industrijske poslove. Uređaj je takođe moguće podići viljuškarom. Usisivač dolazi sa 100-litarskim rezervoarom od nerđajućeg čelika i nagibnim postoljem – sjajno za usisavanje većih količina tečnosti, odnosno čvrstih materija poput opiljaka, koji uglavnom nisu prašnjavi. Oni se lako razdvajaju od tečnosti pomoću opcione korpe za opiljke. U izvedbi od nerđajućeg čelika industrijski usisivač IVR-L 100/24-2 Tc Me pretvara se u višenamensku mašinu. Čak je i korozivne fluide moguće usisavati bez ikakvih problema. Priključak za crevo koji se okreće za 360° izveden na usisnoj garantuje udobno usisavanje bez uplitanja creva. Trenutni nivo punjenja može se očitati na odvodnoj cevi za vreme rada. Pražnjenje se može vršiti preko odvodne cevi ili pomoću nagibnog postolja.