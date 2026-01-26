Usisivač Ringler tipa IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp je kompaktni industrijski usisivač sa nagibnom šasijom. Usisivač visokog kvaliteta dolazi sa 100-litarskim rezervoarom od nerđajućeg čelika, što omogućava usisavanje velikih količina tečnosti, odnosno najveći deo čvrstih materija poput opiljaka, koji uglavnom nisu prašnjavi. Čvrste materije lako se razdvajaju od tečnosti pomoću opcione korpe za opiljke. IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp je, zahvaljujući konstrukciji od nerđajućeg čelika, višenamenski usisivač. Čak je i korozivne fluide moguće usisavati bez dodatne opreme. Nečistoća se oko samog usisivača može dohvatiti i bez uplitanja creva zahvaljujući priključku creva na usisnoj glavi koji mu omogućava obrtanje u 360°. Trenutni nivo napunjenosti neprekidno se može pratiti na odvodnoj cevi. Autonomna pumpa za pretakanje značajno popravlja verovatnoću da se usisane tečnosti mogu vratiti u proces. Robusna konstrukcija sa točkovima i napojnim kablom otpornim na ulja pruža dug vek upotrebe i omogućava da mašina bude otporna čak i na najteže industrijske uslove. Robusna konstrukcija omogućava podizanje mašine pomoću viljuškara.