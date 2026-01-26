IVR-L 100/30: izdržljiv i moćan industrijski usisivač posebno pogodan za usisavanje tečnosti i / ili opiljaka u industriji obrade metala. Robusna konstrukcija garantuje dug vek upotrebe uprkos teškoj industrijskoj primeni. Trostrani kompresor usisivača IVR-L 100/30 je dizajniran za rad u smenama. To znači da je mašina pogodna i za stacionarnu primenu u proizvodnoj industriji. Prilikom usisavanja tečnosti, trenutni nivo punjenja vidljiv je na odvodnoj cevi. Posuda za sakupljanje je spojena sa usisivačem preko mehanizma za skidanje, a može se koristiti u uspravnom položaju.