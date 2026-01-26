Industrijski usisivač IVR-L 100/30 Sc

IVR-L 100/30 moćan usisivač za tečnosti / opiljke. Sa kompresorom s bočnim kanalom otpornim na habanje. Stvoren za upotrebu u tri smene u proizvodnoj industriji. Izuzetno dug vek trajanja.

IVR-L 100/30: izdržljiv i moćan industrijski usisivač posebno pogodan za usisavanje tečnosti i / ili opiljaka u industriji obrade metala. Robusna konstrukcija garantuje dug vek upotrebe uprkos teškoj industrijskoj primeni. Trostrani kompresor usisivača IVR-L 100/30 je dizajniran za rad u smenama. To znači da je mašina pogodna i za stacionarnu primenu u proizvodnoj industriji. Prilikom usisavanja tečnosti, trenutni nivo punjenja vidljiv je na odvodnoj cevi. Posuda za sakupljanje je spojena sa usisivačem preko mehanizma za skidanje, a može se koristiti u uspravnom položaju.

Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
  • Kompresor bočnog kanala ubeđuje jakom usisnom snagom uz dugačak vek trajanja. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.
Optički indikator nivoa
Robustan i pouzdan
  • Idealan za upotrebu u industriji obrade metala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Usisavanje (mbar/kPa) 260 / 26
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Metal
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 ID 50
Klasa prašine glavnog filtera L
Težina bez pribora (kg) 132
Težina (sa priborom) (kg) 132
Težina sa ambalažom (kg) 132
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 850 x 760 x 1800

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
