Industrijski usisivač IVR-L 100/30 Sc
IVR-L 100/30 moćan usisivač za tečnosti / opiljke. Sa kompresorom s bočnim kanalom otpornim na habanje. Stvoren za upotrebu u tri smene u proizvodnoj industriji. Izuzetno dug vek trajanja.
IVR-L 100/30: izdržljiv i moćan industrijski usisivač posebno pogodan za usisavanje tečnosti i / ili opiljaka u industriji obrade metala. Robusna konstrukcija garantuje dug vek upotrebe uprkos teškoj industrijskoj primeni. Trostrani kompresor usisivača IVR-L 100/30 je dizajniran za rad u smenama. To znači da je mašina pogodna i za stacionarnu primenu u proizvodnoj industriji. Prilikom usisavanja tečnosti, trenutni nivo punjenja vidljiv je na odvodnoj cevi. Posuda za sakupljanje je spojena sa usisivačem preko mehanizma za skidanje, a može se koristiti u uspravnom položaju.
Obeležja i prednosti
Nehabajući kompresor bočnog kanala
- Kompresor bočnog kanala ubeđuje jakom usisnom snagom uz dugačak vek trajanja. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.
Optički indikator nivoa
Robustan i pouzdan
- Idealan za upotrebu u industriji obrade metala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Usisavanje (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Metal
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 70 ID 50
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Težina bez pribora (kg)
|132
|Težina (sa priborom) (kg)
|132
|Težina sa ambalažom (kg)
|132
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|850 x 760 x 1800
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne