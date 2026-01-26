Industrijski usisivač IVR-L 100/40

Mobilni usisivač za tečnosti i opiljke IVR-L 100/40 je pogodan za širok spektar primena. Pouzdano i sigurno usisava ulja, rashladne emulzije, kao i fine i grube (metalne) opiljke.

IVR-L 100/40 je usisivač za tečnosti i opiljke čija posuda ima kapacitet 100 litara, a potrošnjom električne energije od 4 kW idealan je za umerena usisavanja. Usisavanje sitnih, lakih ili grubih metalnih opiljaka, kao i ulja i rashladnih emulzija predstavljaju tipičnu primenu usisivača sa pogonom na naizmeničnu struju, koji su tihi i veoma jednostavni za servisiranje. Stabilna i robustna konstrukcija omogućava pritom primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima. Snažan i energetski efikasan kompresor sa bočnim kanalom (IE2) sa optimizovanom geometrijom rotora za visoke potpritiske omogućava visok kapacitet usisavanja u neprekidnom režimu rada koji je omogućen izdržljivim džepastim perivim filterom. Komforno rešenje sa ergonomskom šasijom koja se pomera omogućava jednostavno pražnjenje posude za prikupljanje bez skidanja pogonske glave. Zahvaljujući indikatoru nivoa napunjenosti, tečnosti se po potrebi jednostavno prosipaju odvrtanjem odvodnog creva. Zahvaljujući svojoj mobilnosti, lokacije korišćenja se mogu birati, pri čemu se usisivač može koristiti i potpuno stacionarno.

Obeležja i prednosti
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
  • Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Convenient, manual and safe draining of liquids
  • Odvodno crevo na rezervoaru za prikupljanje za bezbedno pražnjenje ulja i rashladnih sredstava.
  • Indikator nivoa napunjenosti na odvodnom crevu i uređaju radi sprečavanja prepunjavanja.
Niski nivo buke tokom rada
  • Tihi rad zahvaljujući pogonskoj jedinici sa zvučnom izolacijom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 137,5 / 495
Usisavanje (mbar/kPa) 140 / 14
Kapacitet posude (l) 100
Naznačena ulazna snaga (kW) 4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 ID 50
Klasa prašine glavnog filtera L
Težina bez pribora (kg) 157
Težina (sa priborom) (kg) 157
Težina sa ambalažom (kg) 157
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 855 x 760 x 1890
Pribor