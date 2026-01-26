IVR-L 100/40 je usisivač za tečnosti i opiljke čija posuda ima kapacitet 100 litara, a potrošnjom električne energije od 4 kW idealan je za umerena usisavanja. Usisavanje sitnih, lakih ili grubih metalnih opiljaka, kao i ulja i rashladnih emulzija predstavljaju tipičnu primenu usisivača sa pogonom na naizmeničnu struju, koji su tihi i veoma jednostavni za servisiranje. Stabilna i robustna konstrukcija omogućava pritom primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima. Snažan i energetski efikasan kompresor sa bočnim kanalom (IE2) sa optimizovanom geometrijom rotora za visoke potpritiske omogućava visok kapacitet usisavanja u neprekidnom režimu rada koji je omogućen izdržljivim džepastim perivim filterom. Komforno rešenje sa ergonomskom šasijom koja se pomera omogućava jednostavno pražnjenje posude za prikupljanje bez skidanja pogonske glave. Zahvaljujući indikatoru nivoa napunjenosti, tečnosti se po potrebi jednostavno prosipaju odvrtanjem odvodnog creva. Zahvaljujući svojoj mobilnosti, lokacije korišćenja se mogu birati, pri čemu se usisivač može koristiti i potpuno stacionarno.