Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc je osnovna verzija IVR-L 120 Tc modela i pogodna je za usisavanje i razdvajanje rashladnih maziva i opiljaka u industriji obrade metala.
Kompaktni industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc je savršen za razdvajanje rashladnih maziva i opiljaka. Svojim robusnim dizajnom, točkovima otpornim na ulja, kao i kablom otpornim na ulja, usisivač oduševljava kao dugotrajni pomoćnik u svakodnevnoj teškoj industrijskoj primeni. Mašina ima nagibno postolje i velike dimenzije rezervoara zapremine 120 litara - savršeno za usisavanje većih količina tečnosti, odnosno čvrstih materija poput opiljaka, većinom bez prašine. Uz opcioni koš za strugotine, čvrste materije se lako razdvajaju od tečnosti. Crevo se u spoju sa usisnom glavom može zaokrenuti za 360°, za posebno fleksibilan rad bez blokiranja koje zamara. Nivo napunjenosti se praktično može pogledati na crevu za prosipanje. Pražnjenje se može obaviti na dva načina: pražnjenjem creva ili naginjanjem šasije. Takođe je moguće zakačiti dizalicu.
Obeležja i prednosti
Nova pogonska glava za veću sigurnost, udobnost i performanse
360 ° radijus
- Sveobuhvatno čišćenje zahvaljujući rotirajućem priključku creva na usisnoj glavi. Nema zapinjanja usisnog creva.
Praktična nagibna šasija
- Brzo i lako pražnjenje kontejnera: samo ga nagnite unazad i gotovi ste.
Otpornost na ulje
- Uljno otporni valjci i kablovi za trajnost i visoku mobilnost čak i u agresivnim uslovima.
Robustan i pouzdan
- Idealan za upotrebu u industriji obrade metala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23
|Kapacitet posude (l)
|120
|Materijal posude
|Metal
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Težina bez pribora (kg)
|66
|Težina (sa priborom) (kg)
|66
|Težina sa ambalažom (kg)
|67
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|740 x 620 x 1180
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne