Kompaktni industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc je savršen za razdvajanje rashladnih maziva i opiljaka. Svojim robusnim dizajnom, točkovima otpornim na ulja, kao i kablom otpornim na ulja, usisivač oduševljava kao dugotrajni pomoćnik u svakodnevnoj teškoj industrijskoj primeni. Mašina ima nagibno postolje i velike dimenzije rezervoara zapremine 120 litara - savršeno za usisavanje većih količina tečnosti, odnosno čvrstih materija poput opiljaka, većinom bez prašine. Uz opcioni koš za strugotine, čvrste materije se lako razdvajaju od tečnosti. Crevo se u spoju sa usisnom glavom može zaokrenuti za 360°, za posebno fleksibilan rad bez blokiranja koje zamara. Nivo napunjenosti se praktično može pogledati na crevu za prosipanje. Pražnjenje se može obaviti na dva načina: pražnjenjem creva ili naginjanjem šasije. Takođe je moguće zakačiti dizalicu.