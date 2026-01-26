Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc

IVR-L 120/24-2 Tc je osnovna verzija IVR-L 120 Tc modela i pogodna je za usisavanje i razdvajanje rashladnih maziva i opiljaka u industriji obrade metala.

Kompaktni industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc je savršen za razdvajanje rashladnih maziva i opiljaka. Svojim robusnim dizajnom, točkovima otpornim na ulja, kao i kablom otpornim na ulja, usisivač oduševljava kao dugotrajni pomoćnik u svakodnevnoj teškoj industrijskoj primeni. Mašina ima nagibno postolje i velike dimenzije rezervoara zapremine 120 litara - savršeno za usisavanje većih količina tečnosti, odnosno čvrstih materija poput opiljaka, većinom bez prašine. Uz opcioni koš za strugotine, čvrste materije se lako razdvajaju od tečnosti. Crevo se u spoju sa usisnom glavom može zaokrenuti za 360°, za posebno fleksibilan rad bez blokiranja koje zamara. Nivo napunjenosti se praktično može pogledati na crevu za prosipanje. Pražnjenje se može obaviti na dva načina: pražnjenjem creva ili naginjanjem šasije. Takođe je moguće zakačiti dizalicu.

Obeležja i prednosti
Nova pogonska glava za veću sigurnost, udobnost i performanse
360 ° radijus
  • Sveobuhvatno čišćenje zahvaljujući rotirajućem priključku creva na usisnoj glavi. Nema zapinjanja usisnog creva.
Praktična nagibna šasija
  • Brzo i lako pražnjenje kontejnera: samo ga nagnite unazad i gotovi ste.
Otpornost na ulje
  • Uljno otporni valjci i kablovi za trajnost i visoku mobilnost čak i u agresivnim uslovima.
Robustan i pouzdan
  • Idealan za upotrebu u industriji obrade metala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 235 / 23
Kapacitet posude (l) 120
Materijal posude Metal
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Klasa prašine glavnog filtera L
Težina bez pribora (kg) 66
Težina (sa priborom) (kg) 66
Težina sa ambalažom (kg) 67
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 740 x 620 x 1180

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
