Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc Me predstavlja kompaktan uređaj s nagibnim postoljem. Ovaj usisivač tečnosti ima 120-litarski rezervoar od nerđajućeg čelika za usisavanje velikih količina tečnosti, odnosno čvrstih materija poput opiljaka. Čvrste materije razdvajaju se bez teškoća od usisane tečnosti pomoću opcione korpe za opiljke. IVR-L 120/24-2 Tc Me može usisavati i korozivne fluide zahvaljujući konstrukciji od nerđajućeg čelika. Zaokretni priključak za crevo (360°) na usisnoj glavi garantuje izvrsnu slobodu pokreta i sprečava dosadno uplitanje usisnog creva. Trenutni nivo napunjenosti udobno se očitava na odvodnoj cevi. Pražnjenje se vrši preko odvodne cevi ili pomoću nagibnog postolja. Robusna izrada s točkovima i strujnim kablom otpornim na ulje garantuju dug radni vek čak i u teškoj industrijskoj primeni. Zahvaljujući čvrstom dizajnu podizanje uređaja viljuškarom ne predstavlja nikakvu teškoću.