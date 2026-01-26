Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc Me
Industrijski usisivač IVR-L 120 / 24-2 Tc Me za usisavanje i odvajanje tečnosti i čvrstih materija. Zahvaljujući verziji nerđajućeg čelika, korozivni mediji se takođe mogu usisati.
Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc Me predstavlja kompaktan uređaj s nagibnim postoljem. Ovaj usisivač tečnosti ima 120-litarski rezervoar od nerđajućeg čelika za usisavanje velikih količina tečnosti, odnosno čvrstih materija poput opiljaka. Čvrste materije razdvajaju se bez teškoća od usisane tečnosti pomoću opcione korpe za opiljke. IVR-L 120/24-2 Tc Me može usisavati i korozivne fluide zahvaljujući konstrukciji od nerđajućeg čelika. Zaokretni priključak za crevo (360°) na usisnoj glavi garantuje izvrsnu slobodu pokreta i sprečava dosadno uplitanje usisnog creva. Trenutni nivo napunjenosti udobno se očitava na odvodnoj cevi. Pražnjenje se vrši preko odvodne cevi ili pomoću nagibnog postolja. Robusna izrada s točkovima i strujnim kablom otpornim na ulje garantuju dug radni vek čak i u teškoj industrijskoj primeni. Zahvaljujući čvrstom dizajnu podizanje uređaja viljuškarom ne predstavlja nikakvu teškoću.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23
|Kapacitet posude (l)
|120
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Težina bez pribora (kg)
|65
|Težina (sa priborom) (kg)
|65
|Težina sa ambalažom (kg)
|66
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|740 x 620 x 1180
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne