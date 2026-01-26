Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc Me

Industrijski usisivač IVR-L 120 / 24-2 Tc Me za usisavanje i odvajanje tečnosti i čvrstih materija. Zahvaljujući verziji nerđajućeg čelika, korozivni mediji se takođe mogu usisati.

Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc Me predstavlja kompaktan uređaj s nagibnim postoljem. Ovaj usisivač tečnosti ima 120-litarski rezervoar od nerđajućeg čelika za usisavanje velikih količina tečnosti, odnosno čvrstih materija poput opiljaka. Čvrste materije razdvajaju se bez teškoća od usisane tečnosti pomoću opcione korpe za opiljke. IVR-L 120/24-2 Tc Me može usisavati i korozivne fluide zahvaljujući konstrukciji od nerđajućeg čelika. Zaokretni priključak za crevo (360°) na usisnoj glavi garantuje izvrsnu slobodu pokreta i sprečava dosadno uplitanje usisnog creva. Trenutni nivo napunjenosti udobno se očitava na odvodnoj cevi. Pražnjenje se vrši preko odvodne cevi ili pomoću nagibnog postolja. Robusna izrada s točkovima i strujnim kablom otpornim na ulje garantuju dug radni vek čak i u teškoj industrijskoj primeni. Zahvaljujući čvrstom dizajnu podizanje uređaja viljuškarom ne predstavlja nikakvu teškoću.

Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 235 / 23
Kapacitet posude (l) 120
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Klasa prašine glavnog filtera L
Težina bez pribora (kg) 65
Težina (sa priborom) (kg) 65
Težina sa ambalažom (kg) 66
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 740 x 620 x 1180

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc Me
Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc Me
Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc Me
Videos
Pribor