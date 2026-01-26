Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

Usisivač ulja IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp sa kontejnerom od 120 l i autonomnom bubanj pumpom je idealan za usisavanje, odvajanje i vraćanje ulja za hlađenje ili bušenje sa čvrstim materijama kao što su metalni opiljci.

Usisivač ulja IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp je kompaktan industrijski usisivač sa nagibnom šasijom i kontejnerom od nerđajućeg čelika od 120 litara. Uređaj usisava velike količine tečnosti i uglavnom čvrste čestice bez prašine (kao što su opiljci). Zahvaljujući opcionalnoj korpi za opiljke, ove čvrste materije se mogu lako odvojiti od usisanih tečnosti. Zahvaljujući verziji nerđajućeg čelika, IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp je svestranp primeniv. Čak i korozivni mediji se lako usisavaju. Priključak koji se okreće za 360 ° na usisnoj glavi osigurava da usisno crevo ne postane zamršeno i na taj način povećava fleksibilnost. Trenutni nivo punjenja se može videti u bilo kom trenutku preko creva za odvod. Autonomna pumpa omogućava vraćanje usisanih tečnosti na visok nivo pražnjenja. Robustan dizajn, uključujući valjke otporne na ulje i kabal za napajanje, garantuju dugi vek trajanja čak i u teškim industrijskim primjenama. Štaviše, on omogućava montiranje viljuškare.

Obeležja i prednosti
Drum pumpa funkcija
  • Autonomna bubanj pumpa omogućava lako vraćanje usisnog materijala na visok nivo pražnjenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 235 / 23
Kapacitet posude (l) 120
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Klasa prašine glavnog filtera L
Težina bez pribora (kg) 72
Težina (sa priborom) (kg) 72
Težina sa ambalažom (kg) 72
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 745 x 710 x 1420

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
  • Drum pumpa funkcija
