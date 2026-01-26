Usisivač ulja IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp je kompaktan industrijski usisivač sa nagibnom šasijom i kontejnerom od nerđajućeg čelika od 120 litara. Uređaj usisava velike količine tečnosti i uglavnom čvrste čestice bez prašine (kao što su opiljci). Zahvaljujući opcionalnoj korpi za opiljke, ove čvrste materije se mogu lako odvojiti od usisanih tečnosti. Zahvaljujući verziji nerđajućeg čelika, IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp je svestranp primeniv. Čak i korozivni mediji se lako usisavaju. Priključak koji se okreće za 360 ° na usisnoj glavi osigurava da usisno crevo ne postane zamršeno i na taj način povećava fleksibilnost. Trenutni nivo punjenja se može videti u bilo kom trenutku preko creva za odvod. Autonomna pumpa omogućava vraćanje usisanih tečnosti na visok nivo pražnjenja. Robustan dizajn, uključujući valjke otporne na ulje i kabal za napajanje, garantuju dugi vek trajanja čak i u teškim industrijskim primjenama. Štaviše, on omogućava montiranje viljuškare.