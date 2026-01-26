Industrijski usisivač IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Usisivač ulja IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp sa kontejnerom od 120 l i autonomnom bubanj pumpom je idealan za usisavanje, odvajanje i vraćanje ulja za hlađenje ili bušenje sa čvrstim materijama kao što su metalni opiljci.
Usisivač ulja IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp je kompaktan industrijski usisivač sa nagibnom šasijom i kontejnerom od nerđajućeg čelika od 120 litara. Uređaj usisava velike količine tečnosti i uglavnom čvrste čestice bez prašine (kao što su opiljci). Zahvaljujući opcionalnoj korpi za opiljke, ove čvrste materije se mogu lako odvojiti od usisanih tečnosti. Zahvaljujući verziji nerđajućeg čelika, IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp je svestranp primeniv. Čak i korozivni mediji se lako usisavaju. Priključak koji se okreće za 360 ° na usisnoj glavi osigurava da usisno crevo ne postane zamršeno i na taj način povećava fleksibilnost. Trenutni nivo punjenja se može videti u bilo kom trenutku preko creva za odvod. Autonomna pumpa omogućava vraćanje usisanih tečnosti na visok nivo pražnjenja. Robustan dizajn, uključujući valjke otporne na ulje i kabal za napajanje, garantuju dugi vek trajanja čak i u teškim industrijskim primjenama. Štaviše, on omogućava montiranje viljuškare.
Obeležja i prednosti
Drum pumpa funkcija
- Autonomna bubanj pumpa omogućava lako vraćanje usisnog materijala na visok nivo pražnjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23
|Kapacitet posude (l)
|120
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Težina bez pribora (kg)
|72
|Težina (sa priborom) (kg)
|72
|Težina sa ambalažom (kg)
|72
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|745 x 710 x 1420
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
- Drum pumpa funkcija