Industrijski usisivač IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Usisivač IVR-L 200/24-2 Tc Dp s AC napajanjem za usisavanje velikih količina ulja i opiljaka. Lako održavanje, robusna izvedba.
Rešenje sa snažnom dvostrukom turbinom i naznačenom ulaznom snagom od 2,4 kW čini usisivač IVR-L 200/24-2 Tc Dp sa AC napajanjem savršenim za usisavanje velikih količina ulja, rashladnih emulzija i opiljaka. Dugotrajni džepičasti filter sa zavarenim šavovima može se prati i održava usisnu snagu usisivača visokom, dok opcioni prečistač u obliku korpe delotvorno razdvaja tečnost i čvrste supstance. Sistem za pražnjenje s nagibnim postoljem omogućava bezbedno pražnjenje naginjanjem uz minimalan napor zahvaljujući mehanizmu. Za pražnjenje se takođe može koristiti viljuškar. Tečnost se iz rezervoara zapremine 200 litara može isprazniti otkačivanjem odvodnog creva s indikatorom nivoa. Integrisana, kontinualno podesiva pumpa za burad omogućava značajno brže istakanje do visinske razlike od 6 metara. Nizak nivo buke u radu obezbeđuju zvučno izolovana pogonska grupa i delotvorni prigušivač na izduvniku.
Obeležja i prednosti
Drum pumpa funkcija
- Autonomna bubanj pumpa omogućava lako vraćanje usisnog materijala na visok nivo pražnjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet posude (l)
|200
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Težina bez pribora (kg)
|131
|Težina (sa priborom) (kg)
|131
|Težina sa ambalažom (kg)
|131
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Oprema
Područja primene
- Za velike količine tečnosti, kao što su ulja i rashladne emulzije
- Za veliku količinu čvrstih materija, kao što su metalni opiljci