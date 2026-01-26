Industrijski usisivač IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Usisivač IVR-L 200/24-2 Tc Dp s AC napajanjem za usisavanje velikih količina ulja i opiljaka. Lako održavanje, robusna izvedba.

Rešenje sa snažnom dvostrukom turbinom i naznačenom ulaznom snagom od 2,4 kW čini usisivač IVR-L 200/24-2 Tc Dp sa AC napajanjem savršenim za usisavanje velikih količina ulja, rashladnih emulzija i opiljaka. Dugotrajni džepičasti filter sa zavarenim šavovima može se prati i održava usisnu snagu usisivača visokom, dok opcioni prečistač u obliku korpe delotvorno razdvaja tečnost i čvrste supstance. Sistem za pražnjenje s nagibnim postoljem omogućava bezbedno pražnjenje naginjanjem uz minimalan napor zahvaljujući mehanizmu. Za pražnjenje se takođe može koristiti viljuškar. Tečnost se iz rezervoara zapremine 200 litara može isprazniti otkačivanjem odvodnog creva s indikatorom nivoa. Integrisana, kontinualno podesiva pumpa za burad omogućava značajno brže istakanje do visinske razlike od 6 metara. Nizak nivo buke u radu obezbeđuju zvučno izolovana pogonska grupa i delotvorni prigušivač na izduvniku.

Obeležja i prednosti
Drum pumpa funkcija
  • Autonomna bubanj pumpa omogućava lako vraćanje usisnog materijala na visok nivo pražnjenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 148 / 532
Usisavanje (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet posude (l) 200
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Klasa prašine glavnog filtera L
Težina bez pribora (kg) 131
Težina (sa priborom) (kg) 131
Težina sa ambalažom (kg) 131
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1485 x 760 x 1550

Oprema

Područja primene
  • Za velike količine tečnosti, kao što su ulja i rashladne emulzije
  • Za veliku količinu čvrstih materija, kao što su metalni opiljci
