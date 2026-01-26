Rešenje sa snažnom dvostrukom turbinom i naznačenom ulaznom snagom od 2,4 kW čini usisivač IVR-L 200/24-2 Tc Dp sa AC napajanjem savršenim za usisavanje velikih količina ulja, rashladnih emulzija i opiljaka. Dugotrajni džepičasti filter sa zavarenim šavovima može se prati i održava usisnu snagu usisivača visokom, dok opcioni prečistač u obliku korpe delotvorno razdvaja tečnost i čvrste supstance. Sistem za pražnjenje s nagibnim postoljem omogućava bezbedno pražnjenje naginjanjem uz minimalan napor zahvaljujući mehanizmu. Za pražnjenje se takođe može koristiti viljuškar. Tečnost se iz rezervoara zapremine 200 litara može isprazniti otkačivanjem odvodnog creva s indikatorom nivoa. Integrisana, kontinualno podesiva pumpa za burad omogućava značajno brže istakanje do visinske razlike od 6 metara. Nizak nivo buke u radu obezbeđuju zvučno izolovana pogonska grupa i delotvorni prigušivač na izduvniku.