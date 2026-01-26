Usisavanje veoma velikih količina grubih opiljaka, mulja, ulja i rashladnih emulzija je glavna svrha upotrebe mobilnog usisivača za tečnosti i opiljke IVR-L 400/24-2 Tc. 2 bajpas turbine i izdržljivi džepasti filter koji može da se pere pri tome garantuju visok kapacitet usisavanja bez gubitka efikasnosti filtera. Mobilni usisivač se ističe sa potrošnjom električne energije od 2,4 kW i svojom kompaktnom konstrukcijom jednostavnom za servisiranje koja omogućava i upotrebu u najtežim industrijskim okruženjima. Pogonska jedinica sa zvučnom izolacijom i izduvni prigušivač zvuka pri tome garantuju nizak nivo buke pri radu. Kontejner zapremine 400 litara koji se prazni uz primenu male sile pomoću nagibne šasije sa mehanizmom za kotrljanje ili po potrebi uz pomoć viljuškara. Tečnosti se mogu jednostavno ispustiti odvajanjem creva za odvod sa indikatorom nivoa napunjenosti.