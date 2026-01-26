Industrijski usisivač IVR-L 400/24-2 Tc
Za usisavanje velikih količina grubih metalnih opiljaka i tečnosti poput ulja i rashladnih emulzija: mobilni usisivač za tečnosti i opiljke IVR-L 400/24-2 Tc. Sa rezervoarom 400 litara.
Usisavanje veoma velikih količina grubih opiljaka, mulja, ulja i rashladnih emulzija je glavna svrha upotrebe mobilnog usisivača za tečnosti i opiljke IVR-L 400/24-2 Tc. 2 bajpas turbine i izdržljivi džepasti filter koji može da se pere pri tome garantuju visok kapacitet usisavanja bez gubitka efikasnosti filtera. Mobilni usisivač se ističe sa potrošnjom električne energije od 2,4 kW i svojom kompaktnom konstrukcijom jednostavnom za servisiranje koja omogućava i upotrebu u najtežim industrijskim okruženjima. Pogonska jedinica sa zvučnom izolacijom i izduvni prigušivač zvuka pri tome garantuju nizak nivo buke pri radu. Kontejner zapremine 400 litara koji se prazni uz primenu male sile pomoću nagibne šasije sa mehanizmom za kotrljanje ili po potrebi uz pomoć viljuškara. Tečnosti se mogu jednostavno ispustiti odvajanjem creva za odvod sa indikatorom nivoa napunjenosti.
Obeležja i prednosti
Praktična mogućnost za pražnjenje pomoću viljuškara koja štedi vreme
- Zavareni prihvati za viljuškar dozvoljavaju bezbedno zahvatanje i transportovanje.
Optički indikator nivoa
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet posude (l)
|400
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Težina bez pribora (kg)
|180
|Težina (sa priborom) (kg)
|187,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|203,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Područja primene
- Za velike količine čvrstih materija, grubih opiljaka, metalnih opiljaka, peska, šljunka
- Za velike količine tečnosti, kao što su ulja i rashladne emulzije