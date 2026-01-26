Čistač pod visokim pritiskom HD 4/11 C Bp

Savršen za poslove održavanja, za korišćenje u prirodi ili urbanoj sredini: naš prvi profesionalni visokopritisni baterijski čistač HD 4/11 C Battery. Radi samostalno, bez spoljašnjeg izvora napajanja.

Naš HD 4/11 C Bp Battery je prvi baterijski visokopritisni čistač koji je pogodan za profesionalnu primenu. Može se koristiti i u vertikalnom, i u horizontalnom položaju, a ono što ga čini impresivnim je kvalitet opreme, kao što su mesingana glava cilindra, automatski ventil i pametna rešenja za čuvanje dodatne opreme. Na raspolaganju su još i: EASY!Force visokopritisni pištolj koji koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska, kako bi se sila za držanje smanjila na nulu i EASY!Lock brze spojnice koje u poređenju sa uobičajenim vijcima omogućavaju pet puta brže rukovanje bez smanjenja robusnosti i dugotrajnosti. Mašina je idealna za poslove održavanja, u gradskoj sredini ili u prirodi, a radi uz pomoć dve snažne litijum-jonske baterije od po 36 V, koje nisu obuhvaćene standardnom opremom. Baterije iz naše 36 V akumulatorske platforme su kompatibilne sa drugim mašinama iz iste serije i garantuju dugotrajan rad i odlične performanse čišćenja. Za manja zaprljanja preporučuje se uključivanje eco!efficiency režima, kako bi se vreme trajanja ciklusa čišćenja na baterije produžilo za 34 minuta.

Obeležja i prednosti
Akumulatorska platforma od 36 V
Velike performanse i duži ciklusi čišćenja. Baterije kompatibilne sa više različitih modela. Brzi punjač koji štedi vreme.
Ekonomičan i efikasan eco!efficiency režim.
Štedi energiju, a ciklusi rada sa baterijom su duži. Smanjene performanse čišćenja za manja zaprljanja.
Kvalitet
Automatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja. Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra. Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Mobilnost
  • Integrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućava lak utovar i udoban transport.
  • Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme.
  • Stojeći ili ležeći režim rada moguć.
Najveća fleksibilnost.
  • Čišćenje pod visokim pritiskom nezavisno od spoljašnjeg izvora napajanja.
  • Brže startovanje bez kablova.
  • Potpuno nezavisno funkcionisanje moguće je i povezivanjem creva za dovod vode sa spoljašnjeg izvora napajanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Protok (l/h) 320 - 400
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Maks. pritisak (bar/MPa) 150 / 15
Priključna snaga (kW) 1,6
Dotok vode 3/4″
Broj potrebnih baterija (Kom) 2
Vreme rada po punjenju baterije (min) 30 (7,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min) 58 / 81
Struja punjenja (A) 6
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Dužina kabla punjača za baterije (m) 1,2
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 20,1
Težina sa ambalažom (kg) 23,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 930

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Mlazna cev: 840 mm
  • Blaster mlaznica
  • Usisno crevo za vodu

Oprema

  • Ventil pritiska
  • Za nezavisno, mobilno čišćenje pod visokim pritiskom, bilo profesionalno, u prirodi ili zatvorenom.
