Naš HD 4/11 C Bp Battery je prvi baterijski visokopritisni čistač koji je pogodan za profesionalnu primenu. Može se koristiti i u vertikalnom, i u horizontalnom položaju, a ono što ga čini impresivnim je kvalitet opreme, kao što su mesingana glava cilindra, automatski ventil i pametna rešenja za čuvanje dodatne opreme. Na raspolaganju su još i: EASY!Force visokopritisni pištolj koji koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska, kako bi se sila za držanje smanjila na nulu i EASY!Lock brze spojnice koje u poređenju sa uobičajenim vijcima omogućavaju pet puta brže rukovanje bez smanjenja robusnosti i dugotrajnosti. Mašina je idealna za poslove održavanja, u gradskoj sredini ili u prirodi, a radi uz pomoć dve snažne litijum-jonske baterije od po 36 V, koje nisu obuhvaćene standardnom opremom. Baterije iz naše 36 V akumulatorske platforme su kompatibilne sa drugim mašinama iz iste serije i garantuju dugotrajan rad i odlične performanse čišćenja. Za manja zaprljanja preporučuje se uključivanje eco!efficiency režima, kako bi se vreme trajanja ciklusa čišćenja na baterije produžilo za 34 minuta.