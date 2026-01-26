Naš HD 4/11 C Bp Battery opremljen je sa dve izuzetno snažne litijum-jonske baterije od po 36 V, što ga čini prvim Kärcher profesionalnim visokopritisnim čistačem na baterije. Baterije iz naše 36 V akumulatorske platforme garantuju odlične performanse čišćenja i dugotrajan rad, a kompatibilne su sa drugim mašinama iz iste serije. HD 4/11 C Bp je pogodan za korišćenje na mestima gde ne postoji spoljašnji izvor napajanja, u gradskoj sredini ili u prirodi, kao i za održavanje zgrada. Dodatna pogodnost: Izuzetno mobilni visokopritisni čistač se može koristiti i u vertikalnom, i u horizontalnom položaju. Kvalitet komponenti, kao što su mesingana glava cilindra, automatski ventil, visokopritisni pištolj EASY!Force, brze spojnice EASY!Lock i pametna rešenja za čuvanje dodatne opreme, zaista je impresivan. Režim eco!efficiency je naročito namenjen čišćenju manjih zaprljanja, jer se smanjenjem performansi produžava vreme trajanja ciklusa čišćenja za 34 minuta.