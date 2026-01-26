Čistač pod visokim pritiskom HD 4/11 C Bp Pack

Prvi baterijski profesionalni visokopritisni čistač HD 4/11 C Battery. Za mobilnu upotrebu, bilo u urbanoj sredini, ili u prirodi. Uključene 2 litijum-jonske baterije od po 36 V.

Naš HD 4/11 C Bp Battery opremljen je sa dve izuzetno snažne litijum-jonske baterije od po 36 V, što ga čini prvim Kärcher profesionalnim visokopritisnim čistačem na baterije. Baterije iz naše 36 V akumulatorske platforme garantuju odlične performanse čišćenja i dugotrajan rad, a kompatibilne su sa drugim mašinama iz iste serije. HD 4/11 C Bp je pogodan za korišćenje na mestima gde ne postoji spoljašnji izvor napajanja, u gradskoj sredini ili u prirodi, kao i za održavanje zgrada. Dodatna pogodnost: Izuzetno mobilni visokopritisni čistač se može koristiti i u vertikalnom, i u horizontalnom položaju. Kvalitet komponenti, kao što su mesingana glava cilindra, automatski ventil, visokopritisni pištolj EASY!Force, brze spojnice EASY!Lock i pametna rešenja za čuvanje dodatne opreme, zaista je impresivan. Režim eco!efficiency je naročito namenjen čišćenju manjih zaprljanja, jer se smanjenjem performansi produžava vreme trajanja ciklusa čišćenja za 34 minuta.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 4/11 C Bp Pack: Akumulatorska platforma od 36 V
Velike performanse i duži ciklusi čišćenja. Baterije kompatibilne sa više različitih modela. Brzi punjač koji štedi vreme.
Čistač pod visokim pritiskom HD 4/11 C Bp Pack: Ekonomičan i efikasan eco!efficiency režim.
Štedi energiju i produžava vreme rada akumulatora. Smanjene performanse čišćenja za manja zaprljanja.
Čistač pod visokim pritiskom HD 4/11 C Bp Pack: Kvalitet
Automatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja. Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra. Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Mobilnost
  • Integrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućava lak utovar i udoban transport.
  • Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme.
  • Stojeći ili ležeći režim rada moguć.
Najveća fleksibilnost.
  • Čišćenje pod visokim pritiskom nezavisno od spoljašnjeg izvora napajanja.
  • Brže startovanje bez kablova.
  • Potpuno nezavisno funkcionisanje moguće je i povezivanjem creva za dovod vode sa spoljašnjeg izvora napajanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Protok (l/h) 320 - 400
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Maks. pritisak (bar/MPa) 150 / 15
Priključna snaga (kW) 1,6
Dotok vode 3/4″
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 36
Zapremina (Ah) 7,5
Broj potrebnih baterija (Kom) 2
Vreme rada po punjenju baterije (min) 30 (7,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min) 58 / 81
Struja punjenja (A) 6
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Dužina kabla punjača za baterije (m) 1,2
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 26,9
Težina sa ambalažom (kg) 31,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 930

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Baterija: Akumulator 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ (2 kom.)
  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Mlazna cev: 840 mm
  • Blaster mlaznica
  • Usisno crevo za vodu

Oprema

  • Punjač baterije: Brzi punjač za 36 V Battery Power+ (2 kom.)
  • Ventil pritiska
Videos
Područja primene
  • Za nezavisno, mobilno čišćenje pod visokim pritiskom, bilo profesionalno, u prirodi ili zatvorenom.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

