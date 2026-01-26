Čistač pod visokim pritiskom HD 4/11 C Bp Pack
Prvi baterijski profesionalni visokopritisni čistač HD 4/11 C Battery. Za mobilnu upotrebu, bilo u urbanoj sredini, ili u prirodi. Uključene 2 litijum-jonske baterije od po 36 V.
Naš HD 4/11 C Bp Battery opremljen je sa dve izuzetno snažne litijum-jonske baterije od po 36 V, što ga čini prvim Kärcher profesionalnim visokopritisnim čistačem na baterije. Baterije iz naše 36 V akumulatorske platforme garantuju odlične performanse čišćenja i dugotrajan rad, a kompatibilne su sa drugim mašinama iz iste serije. HD 4/11 C Bp je pogodan za korišćenje na mestima gde ne postoji spoljašnji izvor napajanja, u gradskoj sredini ili u prirodi, kao i za održavanje zgrada. Dodatna pogodnost: Izuzetno mobilni visokopritisni čistač se može koristiti i u vertikalnom, i u horizontalnom položaju. Kvalitet komponenti, kao što su mesingana glava cilindra, automatski ventil, visokopritisni pištolj EASY!Force, brze spojnice EASY!Lock i pametna rešenja za čuvanje dodatne opreme, zaista je impresivan. Režim eco!efficiency je naročito namenjen čišćenju manjih zaprljanja, jer se smanjenjem performansi produžava vreme trajanja ciklusa čišćenja za 34 minuta.
Obeležja i prednosti
Akumulatorska platforma od 36 VVelike performanse i duži ciklusi čišćenja. Baterije kompatibilne sa više različitih modela. Brzi punjač koji štedi vreme.
Ekonomičan i efikasan eco!efficiency režim.Štedi energiju i produžava vreme rada akumulatora. Smanjene performanse čišćenja za manja zaprljanja.
KvalitetAutomatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja. Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra. Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Mobilnost
- Integrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućava lak utovar i udoban transport.
- Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme.
- Stojeći ili ležeći režim rada moguć.
Najveća fleksibilnost.
- Čišćenje pod visokim pritiskom nezavisno od spoljašnjeg izvora napajanja.
- Brže startovanje bez kablova.
- Potpuno nezavisno funkcionisanje moguće je i povezivanjem creva za dovod vode sa spoljašnjeg izvora napajanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Protok (l/h)
|320 - 400
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|150 / 15
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Dotok vode
|3/4″
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Zapremina (Ah)
|7,5
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|2
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|30 (7,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Struja punjenja (A)
|6
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Dužina kabla punjača za baterije (m)
|1,2
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|26,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|31,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Akumulator 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ (2 kom.)
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Mlazna cev: 840 mm
- Blaster mlaznica
- Usisno crevo za vodu
Oprema
- Punjač baterije: Brzi punjač za 36 V Battery Power+ (2 kom.)
- Ventil pritiska
Videos
Područja primene
- Za nezavisno, mobilno čišćenje pod visokim pritiskom, bilo profesionalno, u prirodi ili zatvorenom.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.