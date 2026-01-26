Kompaktan, lagan i mnogostrano primenljiv kompresorski čistač na hladnu vodu HD 5/15 C Plus osvaja zahvaljujući odličnoj mobilnosti i namenjen je kako za vertikalan, tako i za horizontalan režim rada. Uređaj odlikuje sofisticirano skladištenje pribora i zahvaljujući mesinganoj cilindričnoj glavi i automatskom rasterećenju od pritiska obećava dug vek trajanja. Istovremeno pleni i inovativnim novim razvojima, koji korisniku trajno povećavaju komfor u radu, tako da mu omogućuju rad bez umaranja, te brzo pripremanje i raspremanje uređaja. EASY!Force visokopritisni pištolj koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako smanjuje silu držanja na nulu, dok EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Sveukupno uverljiv paket opreme za izvrsne rezultate čišćenja, uz visoki komfor i dugovečnost.