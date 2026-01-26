Čistač pod visokim pritiskom HD 5/15 C Plus

Svestrani kompresorski čistač na hladnu vodu HD 5/15 C Plus za vertikalan i horizontalan rad. Sa čuvanjem pribora, mesinganom cilindričnom glavom i automatskim rasterećenjem pritiska.

Kompaktan, lagan i mnogostrano primenljiv kompresorski čistač na hladnu vodu HD 5/15 C Plus osvaja zahvaljujući odličnoj mobilnosti i namenjen je kako za vertikalan, tako i za horizontalan režim rada. Uređaj odlikuje sofisticirano skladištenje pribora i zahvaljujući mesinganoj cilindričnoj glavi i automatskom rasterećenju od pritiska obećava dug vek trajanja. Istovremeno pleni i inovativnim novim razvojima, koji korisniku trajno povećavaju komfor u radu, tako da mu omogućuju rad bez umaranja, te brzo pripremanje i raspremanje uređaja. EASY!Force visokopritisni pištolj koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako smanjuje silu držanja na nulu, dok EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Sveukupno uverljiv paket opreme za izvrsne rezultate čišćenja, uz visoki komfor i dugovečnost.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/15 C Plus: Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/15 C Plus: Mobilnost
Integrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavno ukrcavanje i praktičan transport. Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme. Kompaktna konstrukcija.
Čistač pod visokim pritiskom HD 5/15 C Plus: Fleksibilnost
Stojeći ili ležeći režim rada moguć. Kod ležećeg režima rada točkovi ne naležu. Time uređaj nudi maksimalnu stabilnost. Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje.
Kvalitet
  • Automatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja.
  • Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra.
  • Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Čuvanje pribora
  • Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača direktno na uređaju.
  • Praktične pregrade za mlaznice za trostruku mlaznicu i rotor mlaznicu.
  • Gumena traka za fiksiranje HD creva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. pritisak (bar/MPa) 200 / 20
Priključna snaga (kW) 2,8
Napojni kabl (m) 5
Mlazna veličina (mm) 32
Dotok vode 3/4″
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 26,1
Težina sa ambalažom (kg) 28,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 200 bara
  • Mlazna cev: 840 mm
  • Blaster mlaznica

Oprema

  • Deterdžent funkcija: Usisavanje
  • Ventil pritiska
