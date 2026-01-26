Idealan svuda gde su rigorozni spoljašnji uslovi i zahtevni radovi na čišćenju: Kompresorski čistač na hladnu vodu HD 9/23 De sa režimom rada na dizel pomoću neuništivog Yanmar dizel motora jednostavno samostalno proizvodi električnu struju. Ukoliko je neophodno, potrebnu vodu usisava direktno iz jezera ili bara, pa može da radi i u područjima sa lošom infrastrukturom. Uređaj isporučuje vodu pod pritiskom od impresivnih 230 bara, pa je time dorastao praktično svakom zadatku. Ergonomičan koncept okvira i točkovi koji su osigurani od kvara garantuju vam maksimalnu mobilnost, dok robustan osnovni okvir odoleva najrigoroznijim primenama. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokopritisni pištolj, koji iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja korisniku smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, uz koje je rasklapanje i sklapanje uređaja pet puta brže u poređenju s običnim vijčanim spojevima. Radi zaštite pumpe ugrađeni su veliki vodeni filter i termoventil. Na primer, opciono možete da dobijete set za nadogradnju bubnja za crevo i dodatno zaštitni okvir u obliku kaveza sa ušicama za utovar pomoću krana.