Čistač pod visokim pritiskom HD 9/23 De
Za nezavisnu primenu u područjima sa lošom infrastrukturom: mobilni kompresorski čistač na hladnu vodu sa dizel pogonom HD 9/23 De sa pritiskom od 230 bar za visok stepen efekta u čišćenju.
Idealan svuda gde su rigorozni spoljašnji uslovi i zahtevni radovi na čišćenju: Kompresorski čistač na hladnu vodu HD 9/23 De sa režimom rada na dizel pomoću neuništivog Yanmar dizel motora jednostavno samostalno proizvodi električnu struju. Ukoliko je neophodno, potrebnu vodu usisava direktno iz jezera ili bara, pa može da radi i u područjima sa lošom infrastrukturom. Uređaj isporučuje vodu pod pritiskom od impresivnih 230 bara, pa je time dorastao praktično svakom zadatku. Ergonomičan koncept okvira i točkovi koji su osigurani od kvara garantuju vam maksimalnu mobilnost, dok robustan osnovni okvir odoleva najrigoroznijim primenama. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokopritisni pištolj, koji iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja korisniku smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, uz koje je rasklapanje i sklapanje uređaja pet puta brže u poređenju s običnim vijčanim spojevima. Radi zaštite pumpe ugrađeni su veliki vodeni filter i termoventil. Na primer, opciono možete da dobijete set za nadogradnju bubnja za crevo i dodatno zaštitni okvir u obliku kaveza sa ušicama za utovar pomoću krana.
Obeležja i prednosti
Maksimalna nezavisnostS pouzdanim Honda odnosno Yanmar motorima, za primene bez eksternog snabdevanja električnom energijom. Može da usisa vodu – na primer iz jezera ili iz bara – pa da je koristi za čišćenje.
Izvanredan komfor korišćenjaErgonomski koncept okvira takođe olakšava transport na neravnim terenima. Mogućnosti za čuvanje delova pribora nalaze se direktno na uređaju. Točkovi koji su osigurani od kvara konstantno garantuju visok stepen mobilnosti.
Visok stepen raznovrsnostiOpcioni zaštitni okvir u obliku kaveza sa ušicama za utovar pomoću krana pouzdano štiti uređaj. Opciono možete da dobijete set za nadogradnju bubnja za crevo za kraće vreme opremanja i raspremanja. Nosiva verzija sa robusnim cevastim okvirom specijalno za molere i gipsare (HD 728 B).
Konstruisan za najrigoroznije primene
- Veoma robustan osnovni okvir za svakodnevnu primenu pod teškim uslovima.
- Veliki vodeni filter za zaštitu pumpe.
- Termoventil za zaštitu pumpe od pregrevanja u režimu rada cirkulacije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 930
|Radni pritisak (bar/MPa)
|40 - do 230 / 4 - do 23
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|270 / 27
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Dotok vode
|1″
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Tip motora
|L 100 V
|broj istovremenih korisnika
|1
|Mobilnost
|korpa
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|112,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|115,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode
- Elektrostart
- Deterdžent funkcija: Usisavanje
Područja primene
- Građevinarstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
- Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primena u šumarstvu)
- Industrija (čišćenje opreme)
- Uslužne delatnosti (čišćenje spoljašnjih sektora, na primer trgova i zatvorenih parkinga)
Pribor
Sredstva za čišćenje
