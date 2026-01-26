Čistač pod visokim pritiskom HD 9/23 G
Kompresorskim čistačem na hladnu vodu HD 9/23 G sa benzinskim pogonom pomoću Honda benzinskog motora radite nezavisno, mobilno i udobno – i u najtežim spoljašnjim generalnim uslovima.
Opremljen benzinskim motorom firme Honda, kompresorski čistač na hladnu vodu HD 9/23 G radi potpuno nezavisno od priključaka za električnu struju. Razvijen za najbolje rezultate u čišćenju – zahvaljujući pritisku vode od 230 bara – i zaštićen veoma stabilnim postoljem, uređaj čak i u ekstremnim preduslovima pruža izvanredne usluge. Ergonomičan koncept okvira nudi maksimum mobilnosti, iako je podloga neravna. Točkovi osigurani od kvara, uspeo koncept rukovanja i različite mogućnosti čuvanja pribora povećavaju komfor jednako kao i EASY!Force visokopritisni pištolj, koji iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja korisniku smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, uz koje je rasklapanje i sklapanje uređaja pet puta brže u poređenju s običnim vijčanim spojevima. Snažna pumpa dopušta uzimanje vode iz jezera ili jezeraca u slučaju potrebe. Zaštićena je pomoću velikog vodenog filtera i termoventila, koji sprečava pregrevanje u režimu rada cirkulacije. Za kompresorski čistač iz HD 9/23 G serije dodatno možete da dobijete zaštitni okvir u obliku kaveza sa ušicama za utovar pomoću krana, kao i set za nadogradnju bubnja za crevo.
Obeležja i prednosti
Maksimalna nezavisnostS pouzdanim Honda odnosno Yanmar motorima, za primene bez eksternog snabdevanja električnom energijom. Može da usisa vodu – na primer iz jezera ili iz bara – pa da je koristi za čišćenje.
Izvanredan komfor korišćenjaErgonomski koncept okvira takođe olakšava transport na neravnim terenima. Mogućnosti za čuvanje delova pribora nalaze se direktno na uređaju. Točkovi koji su osigurani od kvara konstantno garantuju visok stepen mobilnosti.
Visok stepen raznovrsnostiOpcioni zaštitni okvir u obliku kaveza sa ušicama za utovar pomoću krana pouzdano štiti uređaj. Opciono možete da dobijete set za nadogradnju bubnja za crevo za kraće vreme opremanja i raspremanja. Nosiva verzija sa robusnim cevastim okvirom specijalno za molere i gipsare (HD 728 B).
Konstruisan za najrigoroznije primene
- Veoma robustan osnovni okvir za svakodnevnu primenu pod teškim uslovima.
- Veliki vodeni filter za zaštitu pumpe.
- Termoventil za zaštitu pumpe od pregrevanja u režimu rada cirkulacije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 930
|Radni pritisak (bar/MPa)
|40 - do 230 / 4 - do 23
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|270 / 27
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Dotok vode
|1″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Tip motora
|GX 390
|broj istovremenih korisnika
|1
|Mobilnost
|korpa
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|75,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|82,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode
- Deterdžent funkcija: Usisavanje
Područja primene
- Građevinarstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
- Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primena u šumarstvu)
- Industrija (čišćenje opreme)
- Uslužne delatnosti (čišćenje spoljašnjih sektora, na primer trgova i zatvorenih parkinga)
