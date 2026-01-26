Opremljen benzinskim motorom firme Honda, kompresorski čistač na hladnu vodu HD 9/23 G radi potpuno nezavisno od priključaka za električnu struju. Razvijen za najbolje rezultate u čišćenju – zahvaljujući pritisku vode od 230 bara – i zaštićen veoma stabilnim postoljem, uređaj čak i u ekstremnim preduslovima pruža izvanredne usluge. Ergonomičan koncept okvira nudi maksimum mobilnosti, iako je podloga neravna. Točkovi osigurani od kvara, uspeo koncept rukovanja i različite mogućnosti čuvanja pribora povećavaju komfor jednako kao i EASY!Force visokopritisni pištolj, koji iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja korisniku smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, uz koje je rasklapanje i sklapanje uređaja pet puta brže u poređenju s običnim vijčanim spojevima. Snažna pumpa dopušta uzimanje vode iz jezera ili jezeraca u slučaju potrebe. Zaštićena je pomoću velikog vodenog filtera i termoventila, koji sprečava pregrevanje u režimu rada cirkulacije. Za kompresorski čistač iz HD 9/23 G serije dodatno možete da dobijete zaštitni okvir u obliku kaveza sa ušicama za utovar pomoću krana, kao i set za nadogradnju bubnja za crevo.