HD 10/15-4 Cage Food visokopr. čistač s radnim pritiskom od 150 bara. Svi delovi koji provode vodu bezbedni su za životne namirnice. Stoga je pogodan za industrij. primenu na polju prehrane.

S otpornošću na vruću vodu od 85°C i visokom efikasnošću, naš negrejani visokopritisni čistač HD 10/15-4 Cage Food osvaja kod primene u prehrambenoj industriji. Njegov dugovečni okvir sastoji se od nerđajućeg plemenitog čelika, visokopritisno crevo i točkovi izrađeni su od materijala koji ne ostavlja tragove. Njegovi delovi koji provode vodu u potpunosti su bezbedni za životne namirnice. Bilo u kuhinjama, hladnjačama ili skladištima: Uređaj ispunjava sve stroge higijenske propise. Povrh toga, odlikuje se inovativnom tehnikom. Tako inovativni EASY!Force visokopritisni pištolj koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza, čime korisniku smanjuje silu držanja na nulu i omogućuje dugotrajan rad bez umaranja. Uz nove patentirane EASY!Lock brze zatvarače pripremanje i raspremanje uređaja je vrlo jednostavno: u poređenju s običnim vijčanim spojevima pet puta je brže, a po rezultatu je jednako dugovečan i robustan.

Obeležja i prednosti
Za najviše higijenske izazove
Nerđajuća prohromska izvedba. Svi delovi koji provode vodu od prehrambeno upotrebljivog specijalnog mesinga.
Naročito efektivno čišćenje
Do 85 °C dovodne temperature preko pumpe pred pritiska. Odobreno za sredstvo za čišćenje koje sadrži hlor RM 734.
Higijenski izazovi
Nisu označeni i laki za manevrisanje. Kompatibilno sa namirnicama, HD crevo ne sadrži boju.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 440 - 990
Ulazna temperatura (°C) max. 85
Radni pritisak (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Maks. pritisak (bar/MPa) 175 / 17,5
Priključna snaga (kW) 6,4
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 78,4
Težina sa ambalažom (kg) 86,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 650 x 521 x 1100

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Food
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Tip visokopritisnog creva: Izvedba za prehrambenu industriju
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 400 bar
  • Stainless steel lance: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Deterdžent funkcija: 5 L
  • Ventil pritiska
  • Zatvorena konstrukcija od cevi sa integrisanom pozicijom za prihvat dizalice
