S otpornošću na vruću vodu od 85°C i visokom efikasnošću, naš negrejani visokopritisni čistač HD 10/15-4 Cage Food osvaja kod primene u prehrambenoj industriji. Njegov dugovečni okvir sastoji se od nerđajućeg plemenitog čelika, visokopritisno crevo i točkovi izrađeni su od materijala koji ne ostavlja tragove. Njegovi delovi koji provode vodu u potpunosti su bezbedni za životne namirnice. Bilo u kuhinjama, hladnjačama ili skladištima: Uređaj ispunjava sve stroge higijenske propise. Povrh toga, odlikuje se inovativnom tehnikom. Tako inovativni EASY!Force visokopritisni pištolj koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza, čime korisniku smanjuje silu držanja na nulu i omogućuje dugotrajan rad bez umaranja. Uz nove patentirane EASY!Lock brze zatvarače pripremanje i raspremanje uređaja je vrlo jednostavno: u poređenju s običnim vijčanim spojevima pet puta je brže, a po rezultatu je jednako dugovečan i robustan.