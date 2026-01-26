Čistač pod visokim pritiskom HD 10/15-4 Cage Food
HD 10/15-4 Cage Food visokopr. čistač s radnim pritiskom od 150 bara. Svi delovi koji provode vodu bezbedni su za životne namirnice. Stoga je pogodan za industrij. primenu na polju prehrane.
S otpornošću na vruću vodu od 85°C i visokom efikasnošću, naš negrejani visokopritisni čistač HD 10/15-4 Cage Food osvaja kod primene u prehrambenoj industriji. Njegov dugovečni okvir sastoji se od nerđajućeg plemenitog čelika, visokopritisno crevo i točkovi izrađeni su od materijala koji ne ostavlja tragove. Njegovi delovi koji provode vodu u potpunosti su bezbedni za životne namirnice. Bilo u kuhinjama, hladnjačama ili skladištima: Uređaj ispunjava sve stroge higijenske propise. Povrh toga, odlikuje se inovativnom tehnikom. Tako inovativni EASY!Force visokopritisni pištolj koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza, čime korisniku smanjuje silu držanja na nulu i omogućuje dugotrajan rad bez umaranja. Uz nove patentirane EASY!Lock brze zatvarače pripremanje i raspremanje uređaja je vrlo jednostavno: u poređenju s običnim vijčanim spojevima pet puta je brže, a po rezultatu je jednako dugovečan i robustan.
Obeležja i prednosti
Za najviše higijenske izazoveNerđajuća prohromska izvedba. Svi delovi koji provode vodu od prehrambeno upotrebljivog specijalnog mesinga.
Naročito efektivno čišćenjeDo 85 °C dovodne temperature preko pumpe pred pritiska. Odobreno za sredstvo za čišćenje koje sadrži hlor RM 734.
Higijenski izazoviNisu označeni i laki za manevrisanje. Kompatibilno sa namirnicama, HD crevo ne sadrži boju.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|440 - 990
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 85
|Radni pritisak (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Priključna snaga (kW)
|6,4
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|78,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|86,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|650 x 521 x 1100
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Food
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Izvedba za prehrambenu industriju
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 400 bar
- Stainless steel lance: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Deterdžent funkcija: 5 L
- Ventil pritiska
- Zatvorena konstrukcija od cevi sa integrisanom pozicijom za prihvat dizalice
Pribor
Sredstva za čišćenje
